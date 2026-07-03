Coupe du Monde 2026 : Argentine, France, Colombie, quelles heures et quelles chaînes TV ?

Ce Mondial entre dans son moment charnière. Ce soir se referment les dernières places du tableau des 16es de finale, avant que les 8es de finale n’ouvrent leur bal dès samedi. Entre affiches déséquilibrées sur le papier, retrouvailles inédites et confrontations entre cadors du football mondial, voici tout ce qu’il faut savoir sur les rencontres qui vont rythmer votre week-end.

La dernière ligne droite des 16es de finale…

Pour clore définitivement le tableau des 16es de finale, deux continents s’affrontent pour la toute première fois de leur histoire en match officiel. D’un côté, les Socceroos de Tony Popovic, qui réalisent une performance inédite en atteignant pour la deuxième fois consécutive les phases à élimination directe d’une Coupe du Monde. Leur parcours en poules a été marqué par une discipline défensive remarquable : une victoire inaugurale face à la Turquie a parfaitement lancé les australiens. Ensuit défaits par les américains, puis un match nul face au Paraguay a permis à l’Australie de se qualifier grâce à une 2nde place dans ce Groupe D.

En face, l’Égypte de Hossam Hassan vise un objectif jamais atteint dans l’ère moderne : les huitièmes de finale. L’attaquant de Manchester City Omar Marmoush, très en vue depuis le début du tournoi, qui devrait porter le poids de la création offensive égyptienne. Légèrement favorite chez les bookmakers de par son statut et ses individualités, l’Égypte devra malgré tout se méfier d’un bloc australien reconnu pour sa capacité à étouffer les transitions adverses.

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Nouvel acte de “David contre Goliath”…

Changement total de registre pour ce second rendez-vous de la soirée, qui s’annonce comme un nouvel épisode de « David contre Goliath ». L’Argentine, tenante du titre, a réalisé un parcours de poules impeccable : trois victoires, huit buts marqués et un seul encaissé, le tout porté par un Lionel Messi une nouvelle fois exceptionnel. Auteur de six buts en trois matchs, dont un triplé et un doublé, l’octuple Ballon d’Or est déjà co-meilleur buteur du tournoi et détient désormais le record historique de buts en Coupe du Monde avec 19 réalisations toutes éditions confondues. L’Albiceleste de Lionel Scaloni, forte de son sacre de 2022, aborde ce 16e de finale avec l’étiquette de très large favorite, les cotes des bookmakers créditant l’Argentine de plus de 80 % de chances de qualification.

Face à elle, le Cap-Vert écrit déjà l’une des plus belles histoires de ce Mondial. Les Requins Bleus, venus d’un archipel d’environ 525 000 habitants, sont devenus le pays le moins peuplé à avoir jamais atteint la phase à élimination directe d’une Coupe du Monde masculine. Pour leur toute première participation, les Cap-Verdiens ont fait preuve d’une résilience défensive remarquable en poule, sans toutefois trouver la faille offensivement à plusieurs reprises. L’écart de niveau entre les deux sélections est immense, mais l’alchimie collective et l’envie de ce groupe surprise pourraient rendre la tâche moins simple que prévu pour les champions du monde en titre. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le rescapé du choc Australie- Égypte en 8e de finale.

Pour clore définitivement le tableau des 16es de finale, un duel de styles s’annonce entre la maîtrise technique sud-américaine et la puissance athlétique africaine. La Colombie de Néstor Lorenzo, invaincue et auteure de la meilleure défense parmi les premiers de poule (un seul but encaissé en trois matchs), aborde ce rendez-vous en légère favorite, portée par des cadres comme James Rodríguez et Luis Díaz. En face, le Ghana de Carlos Queiroz, qualifié grâce à une structure défensive solide malgré un manque de mordant offensif, s’appuiera sur l’expérience de son capitaine Jordan Ayew, 34 ans et 123 sélections, pour créer la surprise. Les deux sélections ne se sont jamais affrontées en match officiel, ce qui promet une rencontre totalement ouverte.

Les premiers 8es de finale…

Le pays co-organisateur du tournoi entre dans le vif du sujet face à un adversaire coriace. Le Maroc, demi- finaliste historique en 2022, a démontré depuis plusieurs années une solidité collective rare, portée par un bloc équipe difficile à manœuvrer et des individualités évoluant dans les plus grands championnats européens. Le Canada, de son côté, s’appuie sur la ferveur de son public nord-américain et sur une génération qui n’a jamais eu autant d’ambition dans une compétition mondiale. Un test grandeur nature pour les Canadiens face à des Lions de l’Atlas qui n’ont jamais caché leurs objectifs sur ce Mondial 2026.

Sans doute l’affiche la plus suivie de la soirée pour les supporters tricolores. Après un premier tour globalement maîtrisé, l‘équipe de France de Didier Deschamps aborde ce 8e de finale avec le statut de favorite, mais se méfie d’un Paraguay souvent injouable défensivement et capable de coups d’éclat en contre-attaque. Les Bleus, qui voudront confirmer leur statut de prétendant sérieux au sacre final, devront faire preuve de patience et de justesse technique pour venir à bout d’un bloc paraguayen reconnu pour sa capacité à frustrer des adversaires plus huppés sur le papier.

Le duel Haaland- Vinicius…

Pour clore ce week-end de folie, la Seleçao entre à son tour en scène. Portée par une génération offensive séduisante et un secteur offensif parmi les plus spectaculaires du tournoi, le Brésil est régulièrement cité parmi les principaux favoris de ce Mondial 2026. En face, la Norvège, emmenée par ses cadres habituels et une équipe solidement bâtie, aura à cœur de créer la sensation face à l’un des mastodontes de la compétition. Un choc entre style et efficacité qui promet un beau spectacle à guichets fermés.

La suite du tableau des 8es de finale se poursuivra dès lundi 6 juillet, avec en point d’orgue l’affiche tant attendue entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et l’Espagne de Lamine Yamal (21h, Dallas), ainsi que Mexique – Angleterre (2h, Mexico). Le tableau se complétera enfin mardi 7 juillet avec Belgique – États-Unis, avant que les vainqueurs des duels Argentine/Cap-Vert contre Australie/Égypte, et Suisse contre Colombie/Ghana, ne viennent boucler ce premier tour des huitièmes de finale.

Programme des matchs de ce week-end :

Vendredi 3 juillet :

Australie- Egypte à 20 heures (heure française)- M6 & BeIn Sports 1

Samedi 4 juillet :

Argentine- Cap-Vert à 0h00 heure française- BeIn Sports 1

Colombie- Ghana à 3h30 du matin (heure française)- BeIn Sports 1

Maroc- Canada à 19 heures (heure française)- M6 & BeIn Sports 1

Paraguay- France à 23 heures (heure française)- M6 & BeIn Sports 1

Dimanche 5 juillet :

Brésil- Norvège à 22 heures (heure française)- M6 & BeIn Sports 1

Paul Laffisse