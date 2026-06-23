Coupe Du Monde 2026 : Argentine, France, Norvège.. Tous seront en 16e !

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Entre hier soir et ce matin, plusieurs nations disputaient leur deuxième match de poule avec un objectif clair : valider leur billet pour les 16es de finale. Mission accomplie pour l’Argentine, la France et la Norvège, qui poursuivent leur parcours dans cette Coupe du Monde. Si la qualification des Argentins et des Français s’inscrit dans la logique, la Norvège, pour sa première participation à ce stade, crée déjà la surprise. Les Argentins solides, l’Algérie toujours en vie Face à l’Autriche de David Alaba, l’Argentine s’est imposée en s’appuyant une nouvelle fois sur Lionel Messi. Malgré un penalty manqué en début de match, le capitaine de l’Albiceleste a ouvert le score d’un plat du pied précis avant de s’offrir un doublé en fin de rencontre, scellant une victoire logique. Grâce à ce succès, l’Argentine valide sa qualification et confirme son statut de sérieux prétendant au titre. Dans l’autre rencontre du groupe J, l’Algérie a su réagir pour s’imposer 2-1 face à la Jordanie. Menés à la pause, les Fennecs ont renversé la situation grâce à Benbouali, avant qu’Amine Gouiri ne donne la victoire aux siens en fin de match, en véritable renard des surfaces. Ce succès permet aux Algériens de rester en course pour une qualification qui se jouera lors de la dernière journée.

La France assure, la Norvège surprend

De son côté, l’équipe de France a validé son billet pour les 16es de finale après sa victoire face à l’Irak, dans un match marqué par une longue interruption. Avant cela, Kylian Mbappé avait déjà mis les siens sur de bons rails en ouvrant le score, avant de s’offrir un doublé au retour des vestiaires, profitant d’une erreur défensive adverse. Ousmane Dembélé a ensuite scellé le succès des Bleus, bien servi par Michael Olise. Dans le même groupe, la Norvège continue d’impressionner. Opposés au Sénégal, les Scandinaves se sont imposés 3-2 grâce notamment à un doublé d’Erling Haaland. Malgré la réaction tardive d’Ismaïla Sarr, lui aussi auteur d’un doublé, les Sénégalais ont manqué de réalisme pour espérer revenir. Avec cette victoire, la Norvège valide elle aussi sa qualification et s’affirme comme l’une des révélations de ce Mondial. Une fin de phase de groupes sous tension… À l’approche de la dernière journée, les enjeux restent importants. La première place du groupe I devrait se jouer entre la France et la Norvège, tandis que le Sénégal tentera d’arracher sa qualification. Dans le groupe J, l’Algérie devra s’imposer pour prolonger son aventure. Une chose est sûre : cette Coupe du Monde tient déjà toutes ses promesses, entre confirmations et surprises.

Paul Laffisse