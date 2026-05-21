Ex OM : cinq anciens Marseillais retenus avec le Sénégal pour la Coupe du Monde 2026 !

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé ce jeudi sa liste de 28 joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Parmi les Lions de la Teranga convoqués, cinq anciens joueurs de l’Olympique de Marseille seront présents pour tenter de briller aux États-Unis, au Mexique et au Canada cet été.

Avec Edouard Mendy, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye et Bamba Dieng, l’OM sera fortement représenté au sein de la sélection sénégalaise. Une preuve supplémentaire de l’impact du club marseillais sur le football africain ces dernières saisons.

A lire : Mercato OM : Grosse info dans le dossier Christophe Galtier ?

Cinq anciens de l’OM dans la liste de Pape Thiaw

Finaliste de la dernière CAN, le Sénégal aborde cette Coupe du Monde 2026 avec de grandes ambitions. Pour cette compétition, Pape Thiaw a choisi de s’appuyer sur un groupe expérimenté mêlant cadres confirmés et jeunes talents.

Dans cette liste, plusieurs visages bien connus des supporters de l’Olympique de Marseille figurent parmi les sélectionnés. Ancien gardien du club phocéen, Edouard Mendy sera l’un des leaders du vestiaire sénégalais. Au milieu, Pape Gueye, désormais à Villarreal, fait également partie des choix du sélectionneur. Sur le plan offensif, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye et Bamba Dieng représenteront eux aussi l’ancienne garde marseillaise.

Le retour de Bamba Dieng constitue l’une des informations marquantes de cette liste. Auteur d’une deuxième partie de saison plus convaincante avec Lorient, l’attaquant retrouve la sélection sénégalaise au meilleur moment.

Sadio Mané finalement de retour avec les Lions

Autre fait majeur de cette annonce : le retour de Sadio Mané. Après avoir laissé entendre, au lendemain de la CAN, qu’il envisageait une retraite internationale, l’attaquant d’Al-Nassr disputera finalement le Mondial 2026 avec les Lions de la Teranga.

L’attaque sénégalaise sera particulièrement surveillée avec la présence de Nicolas Jackson, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr. Le jeune Bara Sapoko Ndiaye, aperçu récemment avec le Bayern Munich, fait également partie des surprises retenues par Pape Thiaw.

Le Sénégal devra toutefois rapidement trouver ses repères dans un groupe relevé composé de l’équipe de France, de la Norvège et de l’Irak. Lors du Mondial 2022, les Lions avaient quitté la compétition en huitième de finale après une défaite face à l’Angleterre (3-0). Cette génération espère désormais franchir un nouveau cap sur la scène mondiale.

La liste du Sénégal :

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)

Défenseurs : Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Kreppin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Moussa Niakhaté (OL), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara (Anderlecht), Mamadou Sarr (Chelsea)

Milieux : Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Come), Ilimian Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Chelsea)