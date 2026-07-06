Coupe du monde 2026 : Portugal – Espagne, USA – Belgique… Quelles heures, quelles chaînes TV ?

Cette journée de huitièmes de finale s’annonce comme l’une des plus attendues de la Coupe du monde 2026. À Dallas, le Portugal et l’Espagne, voisins et rivaux historiques, s’affrontent pour une place en quart de finale. À Seattle, les États-Unis reçoivent la Belgique dans un match déjà chargé d’enjeux sportifs, mais désormais rattrapé par une controverse autour de Folarin Balogun.

Portugal – Espagne : Un duel de géants pour une place en quart…

Le Portugal aborde ce rendez-vous après une qualification acquise dans la douleur face à la Croatie (2-1). Menés après l’ouverture du score d’Ivan Perišić, les hommes de Roberto Martínez ont renversé la situation grâce à un penalty de Cristiano Ronaldo, puis à un but décisif de Gonçalo Ramos dans le temps additionnel. Une victoire de caractère qui illustre la résilience de la Seleção, portée par l’expérience de son capitaine et le talent de sa nouvelle génération.

En face, l’Espagne impressionne depuis le début du tournoi. La Roja a facilement écarté l’Autriche (3-0), notamment grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal, et continue d’afficher une remarquable maîtrise collective. Sous la conduite de joueurs comme Rodri, Pedri et Lamine Yamal, les Espagnols apparaissent comme l’une des équipes les plus abouties du tournoi.

Cette confrontation est aussi chargée d’histoire : les deux nations s’affronteront pour la 42e fois, après plusieurs batailles mémorables sur la scène internationale. Entre l’efficacité portugaise et la qualité technique espagnole, ce choc ibérique promet un spectacle de très haut niveau. Le vainqueur affrontera les États-Unis ou la Belgique en quarts de finale.

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États-Unis – Belgique : un huitième sous haute tension après la polémique Balogun…

Sportivement, la Belgique reste une équipe redoutable malgré un parcours parfois irrégulier. Avec Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, les Diables Rouges possèdent encore une solide colonne vertébrale, capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. Les États-Unis, eux, comptent sur le soutien de leur public et sur la dynamique installée depuis le début de la compétition pour tenter un exploit à domicile.

Mais ce huitième de finale est aujourd’hui davantage commenté pour une polémique extra-sportive que pour son seul enjeu sur le terrain. Initialement expulsé lors de la victoire américaine contre la Bosnie-Herzégovine, Folarin Balogun, attaquant de l’AS Monaco et auteur de trois buts depuis le début du tournoi, devait être suspendu pour cette rencontre. Sa possible absence représentait un coup dur pour les ambitions offensives de Team USA.

Coup de théâtre : la commission disciplinaire de la FIFA a finalement décidé de suspendre l’application de sa sanction. Cette décision a immédiatement suscité de vives réactions, notamment en Belgique. Selon plusieurs médias, des responsables politiques américains jusqu’à la Maison Blanche seraient intervenus pour demander un réexamen du dossier. Ces informations, à ce stade non confirmées officiellement, méritent d’être suivies avec prudence. Donald Trump a de son côté publiquement salué la décision de la FIFA, ajoutant encore à la controverse.

RBFA Statement Regarding Folarin Balogun https://t.co/GlLQpSx2SS pic.twitter.com/xA3kMvn0U0 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2026

Du côté belge, l’incompréhension domine : l’Union belge et plusieurs observateurs dénoncent une décision inhabituelle, qui pourrait créer un précédent et interroger sur l’équité sportive. Les Diables Rouges affirment vouloir désormais faire abstraction du contexte pour se concentrer sur le terrain.

Au-delà de l’enjeu sportif, ce huitième de finale sera scruté comme l’un des moments clés de ce Mondial 2026. Entre l’ambition américaine, l’expérience belge et une polémique qui monopolise l’actualité, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée électrique.

Entre le prestige d’un classique ibérique et la tension inédite d’un match parasité par une polémique politico-sportive, cette journée de huitièmes de finale illustre à quel point la Coupe du monde 2026 dépasse déjà le simple cadre du jeu. Si Portugal et Espagne s’annoncent comme les favoris naturels pour se disputer une place en quart, l’affaire Balogun rappelle que le football reste aussi le miroir de tensions bien plus larges, où diplomatie et sport peuvent parfois se percuter de façon inattendue.

Reste à savoir comment les Diables Rouges digéreront cette controverse sur le terrain, et si les Espoirs américains sauront transformer l’agitation médiatique en énergie positive. Quant au choc Ronaldo-Yamal, il pourrait bien offrir la première vraie passation de pouvoir générationnelle de ce Mondial : un symbole qui dépasserait, lui, largement le simple résultat sportif.

Programme des prochains matchs :

Lundi 6 juillet 2026 :

Portugal- Espagne à 21 heures (heure française)- M6 & BeIn Sports 1

Mardi 7 juillet 2026 :

Etats-Unis – Belgique à 2 heures du matin (heure française) – BeIn Sports 1

Paul Laffisse