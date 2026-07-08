Coupe du Monde 2026 : Tous les 1/4 de finale sont connus… quelles chaînes TV et quelles heures ?

À 11 jours de la clôture de ce Mondial riche en rebondissements et en émotions, le stade des quarts de finale approche à grands pas. C’est l’équipe de France qui ouvrira ce bal jeudi soir face au Maroc, dans un remake de la demi-finale du dernier Mondial, au Qatar en 2022. Suivront ensuite l’Espagne et la Belgique vendredi, puis la Norvège et l’Angleterre samedi, une rencontre marquée par les retrouvailles entre Erling Haaland et Jude Bellingham. Enfin, l’Argentine et la Suisse, derniers qualifiés en date, se retrouveront dans la nuit de samedi à dimanche, à 3 heures du matin, pour continuer à rêver.

France – Maroc : retrouvailles Mbappé-Hakimi

Les Bleus et les Lions de l’Atlas se retrouvent jeudi soir pour une place en demi-finale de cette Coupe du monde 2026. Cette rencontre revêt une dimension particulière, tant sur le plan historique entre les deux pays que sportif, avec côté marocain un nombre conséquent de binationaux, à l’image d’Ayyoub Bouaddi. Courtisé par Zinédine Zidane, prochain sélectionneur de la France, le jeune milieu de terrain a finalement choisi de représenter le Maroc pour cette Coupe du monde. Aux côtés d’autres cadres de l’entrejeu, ce trio marocain allie jeunesse, fougue et capacité à déstabiliser n’importe quel adversaire. Le milieu de terrain sera l’une des clés de cette rencontre, d’autant qu’Aurélien Tchouaméni, absent face au Paraguay pour blessure, n’est pas certain d’être rétabli face aux Lions de l’Atlas. Si Ayyoub Bouaddi est le premier nom qui vient en tête lorsqu’on évoque le sujet des binationaux, le Maroc peut également compter sur Issa Diop, formé au TFC, impérial depuis le début du Mondial. Sa très belle prestation face aux Pays-Bas lui a notamment valu le surnom de « Sergent Issa » de la part des supporters. Malgré ces valeurs sûres au milieu de terrain, des interrogations subsistent quant à l’arrière-garde des Lions, et ce malgré la présence d’Issa Diop. Aux avant-postes, la probable absence d’Ismaïl Saibari ne sera pas sans conséquence pour le Maroc, lui qui est le meilleur buteur de son pays dans ce Mondial (3 buts).

Ce France – Maroc sera également l’occasion pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi de se retrouver, eux qui ont noué de vrais liens d’amitié lors de leur passage commun au Paris Saint-Germain, entre 2021 et 2024. Si les Bleus devront se méfier de la qualité de l’entrejeu marocain, la possible association du quatuor Mbappé-Olise-Dembélé-Barcola (ou Doué) sera sans aucun doute leur arme numéro un dans cette rencontre. L’attaque la plus valorisée du Mondial est également celle qui comptabilise le plus de buts dans la compétition, à égalité avec l’Argentine. Reste également à voir qui Didier Deschamps alignera en cas d’indisponibilité confirmée d’Aurélien Tchouaméni. Le poste de latéral gauche soulève lui aussi le débat : Theo Hernandez n’a pas totalement convaincu, tandis que le profil de Lucas Digne pourrait séduire par sa solidité défensive plus affirmée.

Une rencontre placée à l’avantage des Bleus selon le site de paris en ligne Unibet, avec une cote à 1,56 contre 6,5 pour une qualification du Maroc.

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Duel tactique Garcia – De la Fuente

Vendredi, le SoFi Stadium de Los Angeles accueillera une affiche de prestige entre deux prétendants au sacre mondial. L’Espagne, impressionnante depuis le début de la compétition, retrouve une Belgique en pleine confiance pour une place dans le dernier carré de la Coupe du monde 2026.

La Roja arrive avec le statut de favorite. Les hommes de Luis de la Fuente restent sur une série remarquable et n’ont toujours pas encaissé le moindre but dans ce Mondial. Après une victoire convaincante contre l’Autriche (3-0), ils ont éliminé le Portugal en huitième de finale grâce à un but décisif de Mikel Merino. Portée par les talents de Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodri et Oyarzabal, l’Espagne semble plus solide que jamais.

Les Diables rouges, eux, montent en puissance au fil du tournoi. Après une phase de groupes maîtrisée, les hommes de Rudi Garcia ont sorti les États-Unis 4-1 en huitième de finale. Emmenée par Courtois, Tielemans, De Bruyne, Trossard, Doku et Lukaku, la Belgique possède l’expérience et le talent nécessaires pour faire tomber n’importe quelle équipe.

Les statistiques donnent un avantage à l’Espagne, dont la probabilité de victoire est estimée à près de 59 %, contre 17 % pour la Belgique. Mais dans un match à élimination directe, rien n’est jamais gagné d’avance.

Norvège – Angleterre : Retrouvailles Bellingham-Haaland

Au-delà de l’affiche entre la Norvège et l’Angleterre, ce match sera marqué par un duel qui passionne tous les amateurs de football : les retrouvailles entre Erling Haaland et Jude Bellingham, deux anciens coéquipiers au Borussia Dortmund devenus aujourd’hui des superstars mondiales.

Ensemble, ils ont fait les beaux jours du club allemand, formant l’un des duos les plus prometteurs du football européen. Depuis, leurs chemins se sont séparés : Haaland est devenu l’un des attaquants les plus redoutables de la planète, tandis que Bellingham s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus complets et influents de sa génération.

Côté norvégien, tous les regards seront tournés vers Haaland. Véritable machine à buts, le cyborg incarne l’espoir de tout un pays et aura à cœur de faire tomber l’une des sélections les plus redoutées du continent.

En face, l’Angleterre pourra compter sur le talent, la maturité et le leadership de Jude Bellingham. Capable de faire basculer un match par une passe, un dribble ou un but décisif, il représente l’une des principales armes des Three Lions.

Ancienne complicité, désormais rivalité. Pendant 90 minutes, l’amitié laissera place à la quête de la victoire. Haaland contre Bellingham, buteur contre stratège, Norvège contre Angleterre : tous les ingrédients sont réunis pour un choc spectaculaire.

Dernier quart de finale : revanche pour la Suisse ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Argentine et la Suisse s’affronteront pour une place en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Une affiche qui sent la revanche, les grands souvenirs… et l’exploit.

La Nati arrive portée par une qualification historique. Au terme d’un combat de 120 minutes face à la Colombie, les Suisses ont décroché leur billet aux tirs au but et retrouvé les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1954, mettant fin à 72 ans d’attente. Une performance qui entre déjà dans l’histoire du football helvétique.

En face, l’Argentine a une nouvelle fois démontré qu’elle ne renonçait jamais. Menée 2-0 par l’Égypte en huitième de finale, l’Albiceleste a réalisé une incroyable remontée pour s’imposer 3-2, notamment grâce à Lionel Messi et Enzo Fernández. Les champions du monde en titre poursuivent leur route avec l’ambition de conserver leur couronne.

Ce duel rappellera forcément un souvenir marquant aux supporters des deux nations. Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, l’Argentine et la Suisse s’étaient déjà affrontées en huitième de finale. Au terme d’un match héroïque des Helvètes, la décision était tombée en prolongation grâce à un but d’Ángel Di María à la 118e minute, offrant la qualification aux Argentins. Un crève-cœur pour la Suisse, qui rêve aujourd’hui d’écrire une tout autre histoire.

Douze ans plus tard, les deux sélections se retrouvent à nouveau sur la scène mondiale. D’un côté, Lionel Messi et l’expérience argentine. De l’autre, Xhaka, Kobel, Zakaria et une génération suisse déterminée à prolonger son aventure historique.

Quatre affiches, quatre styles, une même promesse de spectacle. Entre la revanche annoncée de France-Maroc, le duel Espagne-Belgique, le choc de la Gen Z Haaland-Bellingham et la revanche historique Argentine-Suisse, ce Mondial 2026 s’apprête à livrer des quarts de finale d’une intensité rare. D’ici dimanche, quatre nations verront leur rêve s’arrêter, tandis que les autres continueront d’écrire leur histoire vers un dernier carré qui promet déjà d’être mémorable. Reste à savoir qui, de l’expérience, de la jeunesse ou de la révolte, l’emportera sur cette dernière ligne droite avant les demi-finales…

Programme TV :

Jeudi 9 juillet 2026 :

France – Maroc à 22 heures (heure française) au Gilette Stadium, Foxborough – M6 & BeIn Sports 1

Vendredi 10 juillet 2026 :

Espagne – Belgique à 21 heures (heure française) au SoFi Stadium, Los Angeles – M6 & BeIn Sports 1

Samedi 11 juillet 2026 :

Norvège – Angleterre à 23 heures (heure française) au Hard Rock Stadium, Miami – BeIn Sports 1

Dimanche 12 juillet 2026 :

Argentine – Suisse à 3 heures du matin à l’Arrowhead Stadium, Kansas City – BeIn Sports 1

Paul Laffisse