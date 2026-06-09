Coupe du monde 2026 : une première semaine de compétition déjà riche en affiches !

La Coupe du monde 2026 débute cette semaine avec les premiers matchs de la phase de groupes. Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette édition promet un démarrage spectaculaire avec l’entrée en lice de plusieurs grandes nations. Dès cette semaine les supporters auront droit à une série de rencontres mêlant favoris et outsiders, avec des affiches qui pourraient déjà marquer le tournoi.
Le jeudi 11 juin, le pays hôte ouvrira le bal avec une rencontre face à l’Afrique du Sud. Les Mexicains auront à cœur de réussir leurs débuts devant leur public et de lancer idéalement leur campagne.
Programme du jeudi 11 juin :
- 21h00 : Mexique – Afrique du Sud
Le Canada entre en scène vendredi
La journée du vendredi 12 juin proposera deux rencontres. La Corée du Sud affrontera la République tchèque en ouverture, avant que le Canada, autre pays organisateur, ne dispute son premier match face à la Bosnie-Herzégovine.
Programme du vendredi 12 juin :
- 04h00 : Corée du Sud – République tchèque
- 21h00 : Canada – Bosnie-Herzégovine
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Les États-Unis et la Suisse à l’honneur samedi
Le samedi 13 juin, les États-Unis feront leur entrée dans la compétition face au Paraguay. En soirée, le Qatar défiera la Suisse dans une affiche qui s’annonce disputée.
Programme du samedi 13 juin :
- 03h00 : États-Unis – Paraguay
- 21h00 : Qatar – Suisse
Un dimanche chargé avec le Brésil, l’Allemagne et les Pays-Bas
Le dimanche 14 juin sera la journée la plus dense de cette première semaine avec cinq rencontres au programme. Le Brésil fera ses débuts face au Maroc, tandis que l’Allemagne et les Pays-Bas entreront également en lice en fin de journée. Ces affiches attireront sans doute une grande partie de l’attention des amateurs de football.
Programme du dimanche 14 juin :
- 00h00 : Brésil – Maroc
- 03h00 : Haïti – Écosse
- 06h00 : Australie – Turquie
- 19h00 : Allemagne – Curaçao
- 22h00 : Pays-Bas – Japon
Un début de tournoi sous le signe du spectacle
Ces premiers jours de compétition donneront un premier aperçu des ambitions des différentes sélections. Entre l’entrée en lice des pays hôtes et les débuts de plusieurs favoris, cette première semaine de la Coupe du monde 2026 s’annonce déjà riche en émotions et en enseignements pour la suite du tournoi.