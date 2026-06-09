Coupe du monde 2026 : une première semaine de compétition déjà riche en affiches !

La Coupe du monde 2026 débute cette semaine avec les premiers matchs de la phase de groupes. Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette édition promet un démarrage spectaculaire avec l’entrée en lice de plusieurs grandes nations. Dès cette semaine les supporters auront droit à une série de rencontres mêlant favoris et outsiders, avec des affiches qui pourraient déjà marquer le tournoi.

Le jeudi 11 juin, le pays hôte ouvrira le bal avec une rencontre face à l’Afrique du Sud. Les Mexicains auront à cœur de réussir leurs débuts devant leur public et de lancer idéalement leur campagne.

Programme du jeudi 11 juin :

21h00 : Mexique – Afrique du Sud

Le Canada entre en scène vendredi

La journée du vendredi 12 juin proposera deux rencontres. La Corée du Sud affrontera la République tchèque en ouverture, avant que le Canada, autre pays organisateur, ne dispute son premier match face à la Bosnie-Herzégovine.

Programme du vendredi 12 juin :