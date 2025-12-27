La LFP rend hommage à Jean-Louis Gasset… le message de Labrune !

Après l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et son président Vincent Labrune ont rendu hommage à une personnalité qui a marqué plusieurs clubs et générations du football français.

Le monde du football français est en deuil avec la disparition de Jean-Louis Gasset, décédé à l’âge de 72 ans. Figure emblématique du football hexagonal, il a laissé une trace indélébile à travers un parcours riche et diversifié, aussi bien comme joueur, entraîneur que formateur. La Ligue de Football Professionnel a exprimé sa profonde tristesse suite à cette nouvelle, saluant une vie dédiée au jeu et à la transmission. Dans un communiqué officiel, la LFP rappelle que Gasset a débuté comme joueur à Montpellier Hérault SC, avant de devenir éducateur puis entraîneur principal, incarnant tout au long de sa carrière « les valeurs du club héraultais » ainsi que celles du football français.

La Ligue de Football Professionnel a appris avec une profonde tristesse le décès de Jean-Louis Gasset, à l’âge de 72 ans, figure emblématique et respectée du football français. Enfant du Montpellier Hérault SC, Jean-Louis Gasset a successivement été joueur, éducateur puis… pic.twitter.com/CmeWvzSl0i — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) December 26, 2025

Au-delà de son rôle de joueur à Montpellier, Jean-Louis Gasset a été une figure influente dans plusieurs grands clubs du pays, notamment aux Girondins de Bordeaux, en équipe de France aux côtés de Laurent Blanc, au Paris Saint-Germain, à l’Olympique de Marseille et à l’AS Saint-Étienne. Ce parcours riche lui a valu le respect des instances, des supporters et de ses pairs.

Labrune salue « l’humanité du technicien »

Peu après, Vincent Labrune, président de la LFP, a pris la parole pour évoquer la mémoire de Jean-Louis Gasset. Dans son message, il a décrit l’ancien entraîneur comme « un amoureux sincère du football », un éducateur exceptionnel reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur, son sens de la transmission et sa profonde humanité. Il a insisté sur le fait que Gasset avait marqué durablement des générations de joueurs, d’entraîneurs et de dirigeants par sa connaissance du jeu et sa capacité à transmettre.

Vincent Labrune a également souligné l’impact fort et durable de Jean-Louis Gasset sur le football français, rappelant qu’il avait laissé une empreinte indélébile dans chaque club qu’il avait côtoyé. Il a présenté, au nom de l’ensemble du football professionnel français, ses plus sincères condoléances à la famille de Gasset, à ses proches ainsi qu’aux clubs qu’il avait servis, dont l’OM.