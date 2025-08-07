Droits TV : coup de tonnerre sur la Ligue 1 !

Le torchon brûle entre beIN Sports et la Ligue de Football Professionnel (LFP). Le diffuseur franco-qatarien, titulaire de l’affiche du samedi après-midi pour la Ligue 1 (un contrat évalué à 78,5 millions d’euros annuels), n’a versé que 14 millions d’euros sur les 18 millions dus pour la première échéance de la saison. Un paiement partiel volontaire qui marque la réprobation du groupe vis-à-vis des conditions qui lui sont imposées dans la programmation.

Des contraintes jugées trop strictes

Au cœur du litige : les restrictions contractuelles encadrant le choix des affiches. beIN Sports dispose du choix numéro 1 ou 2 en alternance chaque week-end, mais avec des limitations précises :

Impossible de diffuser plus de huit fois le même club sur la saison,

Interdiction de programmer deux fois consécutivement une même équipe.

Ces règles, dénoncées par beIN comme trop rigides, limitent considérablement sa marge de manœuvre éditoriale. En pratique, elles réservent l’essentiel des grandes affiches du PSG, de l’OM ou de l’OL à la plateforme Ligue 1+, le diffuseur principal, dont le lancement est prévu pour le 15 août.

beIN veut plus de liberté

Ce paiement partiel est donc un message clair envoyé à la LFP : beIN réclame une liberté totale dans la sélection des matchs, afin de garantir l’attractivité de son antenne et de justifier son investissement. En retenant 4 millions d’euros sur sa première échéance, le groupe veut faire pression pour renégocier les conditions du contrat.

Une tension qui inquiète

Cette situation pourrait fragiliser un peu plus un modèle de diffusion déjà sous tension depuis la restructuration des droits TV en France. La LFP, déjà confrontée à des défis économiques majeurs, voit là un nouveau front s’ouvrir alors que la saison n’a même pas encore commencé.

Aucune issue n’a pour l’instant été annoncée publiquement, mais les discussions promettent d’être houleuses dans les prochaines semaines. La stabilité du modèle économique de la Ligue 1 reste plus que jamais en suspens.

A lire aussi: MERCATO OM : Nicollin remercie chaleureusement Longoria !