MERCATO OM : Nicollin remercie chaleureusement Longoria !

MERCATO OM — Simon Ngapandouetnbu va rejoindre Montpellier

Le Montpellier Hérault Sport Club tient son nouveau gardien. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Simon Ngapandouetnbu quitte l’Olympique de Marseille pour rejoindre le MHSC, qui cherchait à combler le départ de Benjamin Lecomte vers Fulham. L’accord entre les deux clubs a été finalisé, et le joueur est attendu ce jeudi à Montpellier pour passer sa visite médicale.

Un transfert gratuit mais stratégique pour l’OM

Le transfert de Simon Ngapandouetnbu, 22 ans, s’effectue sans indemnité, mais l’OM a négocié un bonus en cas de remontée du MHSC en Ligue 1 ainsi qu’une option prioritaire de rachat. Le club phocéen souhaitait offrir du temps de jeu à son jeune gardien, prêté à Nîmes en National la saison passée, et considère ce départ comme une opportunité de progression.

Le président de Montpellier, Laurent Nicollin, a salué la coopération de l’OM : « Pablo (Longoria) a joué le jeu. Il nous avait promis de nous aider, et il l’a fait. L’OM a facilité les choses pour que Simon vienne. »

Ce transfert marque un nouveau départ pour le gardien camerounais, qui tentera de relancer sa carrière dans l’Hérault sous les couleurs pailladines.

🚨#MercatOM 🔵⚪️ 🔐Accord total entre l’OM et Montpellier pour Simon Ngapandouetnbu ❗️Le joueur est attendu demain à Montpellier 💰c’est un transfert gratuit avec un bonus lié à la montée ⚠️L’Om garde une option prioritaire de rachat https://t.co/GuDxBzqcSA pic.twitter.com/GBJHEZXuAx — Sébastien Denis (@sebnonda) August 6, 2025

