La Ligue 1 changera-t-elle de diffuseur à partir de 2027 ? La LFP a officiellement validé le lancement d’un nouvel appel d’offres pour les droits audiovisuels du championnat. Cette procédure pourrait ouvrir la porte à plusieurs acteurs, alors que Ligue 1+ occupe actuellement une place centrale.

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La Ligue de football professionnel a entériné ce mercredi le principe d’un nouvel appel d’offres pour la diffusion de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Selon Canal+, la procédure doit être lancée dès cette année, avec l’objectif d’attirer de nouveaux diffuseurs↗ et de rechercher une solution financièrement plus avantageuse pour les clubs français. Cette décision concerne directement les formations dont les revenus dépendent en partie des droits audiovisuels, parmi lesquelles l’Olympique de Marseille, le PSG, l’OL, le RC Lens et le Stade Rennais.

La LFP remet les droits de la Ligue 1 sur le marché

La prochaine consultation portera sur les droits↗ de diffusion du championnat entre 2027 et 2032. La LFP souhaite ainsi rebattre les cartes du paysage audiovisuel français après le lancement de sa propre plateforme, Ligue 1+, aujourd’hui au centre du dispositif de diffusion de la compétition. Le nouvel appel d’offres doit permettre de déterminer le ou les acteurs qui accompagneront la Ligue 1 à partir de la saison 2027-2028. L’enjeu concerne l’ensemble des clubs engagés dans le championnat, puisque les revenus issus de la diffusion constituent une partie de leurs ressources. La LFP n’a toutefois pas encore dévoilé le résultat de cette future procédure ni le nombre de diffuseurs qui pourraient obtenir des lots pour la période 2027-2032.

Canal+, Amazon et Netflix parmi les candidats possibles

Plusieurs acteurs pourraient se positionner lors de cet appel d’offres↗. Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, figure naturellement parmi les noms cités, tout comme Amazon Prime Video, qui avait retransmis le championnat entre 2021 et 2024. Netflix pourrait également représenter une nouveauté sur le marché des droits TV du football français. Aucun de ces diffuseurs n’a cependant officiellement annoncé sa candidature à ce stade. De son côté, la disparition de Ligue 1+ n’est pas actée : la plateforme pourrait poursuivre son activité avec un nouveau partenaire chargé de sa distribution.