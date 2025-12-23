Merato ex OM : Nice en passe de se faire doubler pour Wahi ?

Le FC Séville a formulé une offre de prêt avec option d’achat pour s’attacher les services de Elye Wahi. Une proposition jugée élevée par Francfort, tandis que l’OGC Nice est également entré dans la course.

L’avenir d’Elye Wahi pourrait s’écrire loin de son club actuel. Selon les dernières informations, le FC Séville a officiellement transmis une offre de prêt assortie d’une option d’achat pour l’attaquant français. Si le montant exact de cette option n’a pas filtré, elle serait considérée comme « élevée » par les dirigeants de Francfort, preuve de l’intérêt concret du club andalou pour le joueur.

Cette approche marque une étape importante dans le dossier Wahi. Le club espagnol ne se contente pas d’un simple prêt sec, mais souhaite se laisser la possibilité de conserver l’attaquant sur le long terme. Une stratégie qui montre la confiance placée dans son potentiel et sa capacité à s’imposer dans un championnat exigeant comme la Liga.

Une concurrence avec l’OGC Nice

Le FC Séville n’est toutefois pas seul sur le dossier. L’OGC Nice s’est également positionné et suit de près la situation d’Elye Wahi. Les discussions entre les clubs concernés doivent se poursuivre dans les prochains jours, signe que le dossier est encore loin d’être bouclé. Cette concurrence pourrait jouer un rôle clé dans l’issue des négociations, notamment sur les conditions financières du prêt et de l’option d’achat.

Du côté de Francfort, aucune décision définitive n’a encore été prise. Le club allemand étudie les différentes possibilités et semble attentif aux garanties sportives et financières proposées. Le fait que l’option d’achat soit jugée élevée laisse penser que Francfort ne compte pas brader son joueur et souhaite conserver une certaine maîtrise sur son avenir.

Pour Elye Wahi, ces intérêts multiples confirment sa cote sur le marché. Un départ sous forme de prêt pourrait lui offrir l’opportunité de relancer sa dynamique dans un environnement différent, avec un temps de jeu potentiellement plus important. Reste à savoir quel projet sportif saura le convaincre.

