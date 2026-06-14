Equipe de France : très bonne nouvelle pour Deschamps !

À trois jours de son premier match dans la Coupe du monde 2026 contre le Sénégal, l’équipe de France a reçu une nouvelle rassurante avec le retour de William Saliba à l’entraînement collectif. Le défenseur central d’Arsenal avait manqué plusieurs séances ces derniers jours en raison d’une gêne au dos, mais il est désormais pleinement opérationnel et disponible pour la rencontre.

Lors de la séance organisée à huis clos ce samedi à Boston, les joueurs français ont participé à un entraînement allégé axé notamment sur les débordements et les centres. Didier Deschamps s’est montré particulièrement attentif, multipliant les échanges avec ses joueurs à l’approche de cette première échéance mondiale.

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Saliba de retour avant l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal

Sauf surprise, le sélectionneur devrait reconduire l’équipe alignée lors du dernier match amical remporté face à l’Irlande du Nord. En attaque, Désiré Doué conserverait sa place aux côtés d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et du capitaine Kylian Mbappé.

La composition probable des Bleus serait ainsi la suivante : Maignan dans les buts ; Koundé, Upamecano, Saliba et Theo Hernandez en défense ; Tchouaméni et Rabiot au milieu ; Dembélé, Olise et Doué en soutien de Mbappé.

L’équipe de France espère débuter sa campagne mondiale de la meilleure des manières face à une sélection sénégalaise réputée solide et ambitieuse.

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