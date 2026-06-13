Mercato OM : un nouveau départ se profile dans la direction marseillaise !

Un nouveau mouvement pourrait intervenir au sein de la direction de l’OM. Arrivé en novembre dernier comme directeur sportif adjoint, Federico Balzaretti serait en passe de quitter Marseille. Le promu italien Monza s’intéresserait à son profil pour renforcer sa cellule sportive.

Federico Balzaretti se rapproche d’un départ de l’OM

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L’organigramme de l’OM pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines. D’après les informations de TuttoUdinese, Federico Balzaretti, nommé directeur sportif adjoint en novembre dernier, serait dans le viseur de Monza. Le club lombard, récemment promu en Serie A, envisagerait de l’associer à Francesco Vallone au sein de son secteur sportif.

Cette perspective apparaît cohérente au regard de la situation actuelle de l’ancien international italien à Marseille. Recruté pour épauler Medhi Benatia, avec qui il partageait notamment un passé commun à l’AS Roma, Federico Balzaretti avait intégré la structure marseillaise dans un rôle de bras droit du dirigeant marocain.

Une réorganisation profonde au sein de l’OM

Le départ de Medhi Benatia a considérablement modifié les équilibres internes de l’OM. Dans ce contexte, la position de Federico Balzaretti s’est progressivement fragilisée.

Parallèlement, Grégory Lorenzi a pris ses fonctions en s’entourant de plusieurs collaborateurs de confiance. Le nouveau responsable est arrivé avec son frère Yannick, chargé du scouting terrain, ainsi qu’avec Emmanuel Pascal, spécialiste de l’analyse vidéo, et Thierry Bonalair.

Dans ces conditions, un retour de Federico Balzaretti en Italie apparaît comme une possibilité crédible. Selon TuttoUdinese, Monza étudie en effet son profil afin de renforcer sa structure sportive. Si l’opération venait à se concrétiser, l’OM enregistrerait ainsi un nouveau changement dans son organigramme, quelques mois seulement après plusieurs ajustements au sein de sa direction sportive.