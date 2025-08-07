Info Chrono
Ex OM : Blessure, Bagarre générale…soirée cauchemar pour Pau Lopez !
Actu Foot

Ex OM : Blessure, Bagarre générale…soirée cauchemar pour Pau Lopez !

Publié le - Mis à jour le
16 Pau LOPEZ - OM (Iconsport)

Ce devait être une simple rencontre de préparation estivale. Ce fut un cauchemar. Pau Lopez, récemment arrivé au Betis Séville après son départ de l’Olympique de Marseille, a vécu un début de match dramatique face au club italien de Côme (défaite 2-3), mercredi soir.

Penalty provoqué… après 33 secondes et une bosse à la tête 

Il n’aura fallu que 33 secondes pour que l’ancien portier marseillais se retrouve au cœur de la tourmente. Sur une grossière erreur de son défenseur Natan, l’attaquant sénégalais Assane Diao fonce droit au but. En retard sur son intervention, Pau Lopez provoque un penalty… et un choc violent dans la foulée.Son capitaine Isco ne laisse aucun doute : le gardien espagnol, visiblement sonné, doit céder sa place. Une énorme bosse sur le côté gauche du front commence déjà à apparaître. Lopez quitte donc la pelouse au bout d’une minute de jeu, remplacé par Álvaro Valles.

Un remplaçant pas plus verni

Valles pensait bien inverser la dynamique en détournant le penalty de Diao sur son poteau… mais le buteur de Côme suit bien et conclut en deux temps. La soirée ne s’améliore pas pour le Betis, qui concède trois buts au total et termine le match dans un climat électrique.

Comme si cela ne suffisait pas, la rencontre dégénère en bagarre générale après une altercation entre Pablo Fornals et Maximo Perrone. Échange de claques, tension généralisée… Ce match amical a tout eu, sauf l’ambiance d’une simple préparation estivale.

Un début à oublier pour Pau Lopez

Arrivé libre fin juillet au Betis, Pau Lopez rêvait sûrement d’un retour plus serein en Espagne. Malheureusement, cette première apparition sous ses nouvelles couleurs restera dans les mémoires pour toutes les mauvaises raisons. Espérons que sa blessure ne soit pas trop sérieuse et que la suite soit plus clémente.

