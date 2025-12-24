Mercato ex OM : Nuno Tavares vers l’Arabie Saoudite ?

Le club saoudien Al-Ittihad a pris contact avec la Lazio pour discuter d’un possible transfert de Nuno Tavares, dont l’avenir à Rome reste incertain à l’approche du mercato.

Le nom de Nuno Tavares revient avec insistance sur le marché des transferts. Selon des informations venues d’Italie, Al-Ittihad s’est positionné pour tenter de recruter le latéral gauche portugais, actuellement sous contrat avec la SS Lazio. Le club saoudien, très actif ces dernières saisons, cherche à renforcer son couloir gauche avec un joueur au profil explosif, habitué au haut niveau européen.

Arrivé à Rome après son passage à Arsenal, Nuno Tavares n’a pas toujours réussi à s’imposer durablement au sein de l’effectif romain. Capable de grosses performances sur le plan offensif, il a également montré certaines limites dans la régularité et la discipline tactique, ce qui a parfois freiné son temps de jeu. Malgré cela, son potentiel reste reconnu et continue d’attirer l’attention de clubs ambitieux.

Les discussions entre Al-Ittihad et la Lazio sont bien réelles, même si aucun accord n’a encore été trouvé. Le joueur, de son côté, ne serait pas fermé à un départ vers l’Arabie saoudite si le projet sportif et les conditions financières répondent à ses attentes.

Une opportunité financière pour la Lazio

Pour la SS Lazio, un transfert de Nuno Tavares pourrait représenter une vraie opportunité économique. Le club romain sort d’une période délicate sur le plan administratif, avec des restrictions qui ont limité sa marge de manœuvre lors des précédents mercatos. Une vente permettrait de récupérer des liquidités et d’ajuster l’effectif selon les besoins du staff.

Un autre élément important entre en jeu. Arsenal, ancien club du joueur, dispose d’une clause de revente estimée à environ 40 %. Une future transaction profiterait donc aussi aux Gunners, ce qui pourrait influencer le montant final des négociations.

Du côté d’Al-Ittihad, ce dossier s’inscrit dans une stratégie claire : attirer des joueurs encore actifs en Europe pour renforcer la compétitivité du championnat saoudien. À 24 ans, Nuno Tavares conserve une marge de progression intéressante et un profil physique adapté à ce type de projet.