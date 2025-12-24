Mercato ex OM : Encore un transfert pour Gerson ?

Le club brésilien de Cruzeiro est en négociation pour recruter Gerson, aujourd’hui au Zenit Saint-Pétersbourg, dans une opération qui pourrait inclure un autre joueur et atteindre une somme proche de ce que le club russe avait initialement dépensé pour l’ancien Olympien.

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Gerson, continue de susciter l’intérêt sur le marché des transferts, même plusieurs années après son passage en Ligue 1. Après avoir quitté l’OM pour rejoindre le Flamengo, puis s’être engagé au Zenit Saint-Pétersbourg, le Brésilien serait aujourd’hui la cible d’un retour au pays. Le club brésilien de Cruzeiro est en pleine discussion pour recruter le joueur, actuellement sous contrat avec le club russe.

Cruzeiro ne cache pas ses ambitions pour la saison prochaine et souhaite s’entourer de « gros noms » depuis le départ de son entraîneur portugais Leonardo Jardim. Le profil de Gerson, avec son palmarès riche au Flamengo incluant notamment deux Copa Libertadores, trois championnats brésiliens et une Coupe du Brésil correspond parfaitement à ce projet.

Une opération complexe mais ambitieuse

Selon les dernières informations, le Zenit Saint-Pétersbourg est ouvert à la vente de Gerson, mais les conditions ne sont pas simples. Le club russe, qui avait acquis le milieu brésilien pour une somme importante en juillet dernier, réclamerait environ 15 millions d’euros, en plus de l’arrivée d’un autre élément dans l’échange.

En parallèle des négociations financières, Cruzeiro aurait déjà soumis une offre de 10 millions d’euros, et serait prêt à la porter jusqu’à 12 millions. Si l’opération aboutit, elle pourrait inclure un joueur du club brésilien, ce qui porterait la valeur globale du transfert à environ 25 millions d’euros soit le même montant que celui payé par le Zenit pour s’attacher les services de Gerson.

L’intérêt de Cruzeiro s’explique aussi par la présence de Tite, l’ancien sélectionneur du Brésil, qui a déjà dirigé Gerson lors de son passage au Flamengo entre 2023 et 2024 et l’a aligné à plusieurs reprises avec la sélection nationale. Cette relation et ce vécu commun renforcent l’attractivité du projet pour le joueur.