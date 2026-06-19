Ex OM : Jordan Ayew entre dans l’histoire du Ghana en Coupe du monde

À 34 ans et 9 mois, Jordan Ayew a inscrit son nom dans l’histoire de la sélection ghanéenne. L’ancien attaquant de l’OM est devenu le joueur le plus âgé à disputer un match de Coupe du monde avec les Black Stars.

Nouvelle distinction pour Jordan Ayew. En entrant en jeu lors de la rencontre du Ghana dans cette Coupe du monde 2026, l’attaquant ghanéen a battu un record historique de sa sélection.

À 34 ans et 9 mois, l’ancien Olympien est désormais le joueur le plus âgé à avoir participé à un match de Mondial sous le maillot des Black Stars.

Une longévité remarquable

International ghanéen depuis plus d’une décennie, Jordan Ayew continue d’occuper une place importante au sein de sa sélection malgré les années qui passent.

Formé à l’Olympique de Marseille, où il avait remporté le championnat de France en 2010 avant de lancer sa carrière professionnelle, l’attaquant poursuit son parcours au plus haut niveau et ajoute une nouvelle ligne à son impressionnant palmarès international.

Cette statistique témoigne de sa longévité et de sa régularité sous les couleurs du Ghana, dont il reste l’un des cadres les plus expérimentés. Une nouvelle preuve que l’ancien Marseillais continue de marquer l’histoire de son pays, cette fois sur la scène mondiale.