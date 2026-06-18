Coupe du Monde 2026 : Les premiers matchs de cette deuxième semaine…

La première semaine du Mondial a montré que les “petites” nations étaient capables de tenir tête aux équipes favorites… Certaines nations attendues au tournant comme l’Espagne, la Belgique ou encore le Portugal ont déçu pour leur début. Au vu des surprises lors de ce Mondial, qui sait ce que cette deuxième semaine nous réserve…

Les 3 pays hôtes vont lancer les hostilités… Le groupe A, celui du Mexique, s’apprête à donner les premières tendances d’une qualification en 16es de finale… Les deux défaites, la République tchèque et l’Afrique du Sud, s’affronteront dans un match décisif pour la suite de la compétition. Les Tchèques ont l’avantage de posséder plus de certitudes, notamment grâce à des joueurs habitués à ce type de rendez-vous, à l’image du buteur du Bayer Leverkusen, Patrick Schick. De plus, l’Afrique du Sud, qui a écopé de deux cartons rouges lors du match inaugural face au Mexique, aura moins de possibilités et son sélectionneur devra naturellement modifier sa tactique… Le Mexique, leader du groupe, affrontera lui l’autre leader ex aequo, la Corée du Sud. Un match qui s’annonce disputé et qui sera également décisif dans la course à la première place, synonyme d’un tirage plus “clément”. Cependant, au vu des surprises réservées par ce Mondial, un exploit ou une contreperformance n’est pas à exclure…

Le groupe B, celui du Canada, sera également à observer. Tous les pays y comptent un point, d’où l’importance d’enchaîner pour la suite de la compétition… Le Canada sera opposé au Qatar. Cette rencontre est marquée par l’exploit réalisé par les deux nations lors du premier match, elles qui ont obtenu leur tout premier point dans leur histoire en Coupe du monde… Les Canadiens de Jonathan David auront naturellement à cœur de briller et de s’imposer pour lancer leur aventure et, peut-être, commencer à rêver… Les Suisses, eux, seront désireux de se rattraper après leur contreperformance face au Qatar, avec un succès attendu contre la Bosnie-Herzégovine de l’ex-Marseillais Sead Kolasinac… Enfin, les États-Unis de Timothy Weah, placés dans le groupe D, voudront surfer sur leur large succès face au Paraguay pour réitérer leur belle performance face aux Australiens, vainqueurs à la surprise générale face à la Turquie…

Ces nations attendues pour ce 2e round… Le Brésil de Neymar aura naturellement à cœur de se racheter après son match nul face aux Marocains, auteurs d’une prestation plus qu’aboutie… Les hommes de Carlo Ancelotti seront attendus au tournant lors de cette deuxième journée, déjà décisive pour la suite de leur compétition. Même si ce nouveau format à 48 équipes permet aux huit meilleurs troisièmes de se qualifier, la Seleção devra montrer un visage plus conquérant pour espérer poursuivre son parcours. De leur côté, les Marocains seront opposés aux Écossais, leaders du groupe après leur victoire inaugurale (1-0). Un deuxième match décisif pour toutes les nations engagées, qui donnera de premières tendances pour la qualification… Les Allemands ont démontré une forme de renouveau. Même si l’opposition de Curaçao peut sembler anecdotique, le petit poucet a tout de même proposé un beau visage avant de subir les foudres allemandes… Ce succès 7-1 leur permet d’engranger de la confiance et confirme leur statut de favoris pour terminer premiers du groupe E. Ils seront opposés aux Ivoiriens, vainqueurs de justesse face à l’Équateur… Les Suédois seront également à surveiller. Leur large succès face à la Tunisie, qui a notamment entraîné le limogeage de Sabri Lamouchi, a mis en lumière le talent des coéquipiers de Viktor Gyökeres, capables de déjouer les pronostics dans ce Mondial. Cette performance demande désormais confirmation… À l’aube de cette deuxième journée, les premières certitudes laissent déjà place au doute. Entre favoris en quête de rachat et outsiders bien décidés à poursuivre sur leur lancée, chaque rencontre pourrait redistribuer les cartes. Dans un Mondial aussi ouvert, aucun scénario ne semble écrit à l’avance, et les écarts entre les nations paraissent plus réduits que jamais. Les prochaines échéances s’annoncent déjà décisives pour beaucoup d’équipes, mais aussi révélatrices du véritable niveau de chacun. Une chose est sûre : si cette compétition nous a déjà surpris, elle pourrait encore réserver bien des rebondissements… Programme des prochains matchs : Jeudi 18 juin : République tchèque – Afrique du Sud à 18 heures (heure française) sur M6 & BeIN Sports 1

Suisse – Bosnie-Herzégovine à 21 heures (heure française) sur M6 & BeIN Sports 1 Vendredi 19 juin : Canada – Qatar à 00h00 (heure française) sur BeIN Sports 1

Mexique – Corée du Sud à 3 heures du matin (heure française) sur BeIN Sports 1

États-Unis – Australie à 21 heures (heure française) sur M6 & BeIN Sports 1

Paul Laffisse