Ex-OM : Jordan Ayew répond aux critiques après l’exploit du Ghana !

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Auteur d’un début de Coupe du monde convaincant avec le Ghana, Jordan Ayew a tenu à rappeler que sa sélection avait été sous-estimée avant le tournoi. L’ancien attaquant de l’OM savoure ce premier succès, tout en envoyant un message à ceux qui doutaient des Black Stars.

Après la victoire du Ghana lors de son entrée en lice au Mondial, Jordan Ayew n’a pas caché sa satisfaction. Le capitaine ghanéen a souligné l’état d’esprit affiché par son équipe et la détermination du groupe à déjouer les pronostics.

« Les gens pensaient qu’on allait se faire marcher dessus », a notamment lancé l’ancien Marseillais au micro de L’Équipe, estimant que le Ghana n’avait pas bénéficié d’un grand crédit avant le début de la compétition.

Un leader expérimenté

À 34 ans, Jordan Ayew dispute l’une des dernières grandes compétitions de sa carrière internationale. Capitaine des Black Stars, il s’est imposé comme l’un des cadres du vestiaire et continue d’assumer un rôle central dans le projet ghanéen.

Le natif de Marseille avait d’ailleurs expliqué avant le tournoi que les critiques extérieures constituaient une source de motivation supplémentaire pour son équipe. « Je sais que les gens ne pensent pas que nous allons bien faire », confiait-il récemment, affirmant apprécier ce statut d’outsider.

Avec ce début de compétition réussi, l’ancien joueur de l’OM et ses coéquipiers espèrent désormais confirmer lors des prochaines rencontres et poursuivre leur parcours dans cette Coupe du monde 2026.