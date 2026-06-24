Mercato OM : du monde pour ce gros salaire !

De retour à Marseille l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement été l’un des hommes forts de la saison de l’OM. Malgré des statistiques solides, le buteur gabonais se dirige vers un départ dans un contexte économique qui pousse le club phocéen à alléger sa masse salariale.

Pierre-Emerick Aubameyang vers un départ de l’OM

Revenu à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival après son passage à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang devait initialement apporter son expérience en complément de Amine Gouiri. Mais les pépins physiques rencontrés par l’international algérien ont conduit le Gabonais à assumer un rôle beaucoup plus important au sein de l’attaque marseillaise.

À 37 ans, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a répondu présent. Toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a terminé l’exercice avec 14 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres. En Ligue des Champions, il s’est également distingué avec trois réalisations et quatre passes décisives en huit matches.

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Malgré ce rendement, l’histoire entre l’OM et son avant-centre semble toucher à sa fin. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international gabonais fait partie des plus gros salaires du vestiaire. Dans un contexte marqué par l’absence de Ligue des Champions la saison prochaine et par la nécessité de réduire la masse salariale, un départ apparaît comme une solution favorable pour les finances du club marseillais.

Le profil du buteur gabonais continue d’attirer

Selon les informations de Foot Mercato, Pierre-Emerick Aubameyang ne manque pas de prétendants. L’attaquant, qui ne souhaite pas mettre un terme à sa carrière, suscite des intérêts dans plusieurs championnats.

Des prises de renseignements auraient ainsi été effectuées par des clubs italiens, espagnols, brésiliens, turcs, saoudiens ainsi qu’en MLS. Le joueur privilégierait un projet sportif ambitieux afin de poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

Après avoir porté l’attaque de l’OM durant une grande partie de la saison, notamment en raison des absences de Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait donc prochainement tourner une nouvelle page de sa carrière. Pour le club entraîné par Roberto De Zerbi, cette opération représenterait également un levier important dans la réorganisation économique engagée avant le prochain exercice.