Ex OM : Le but magnifique de Wahi pour son grand retour en Ligue 1

Arrivé tout récemment sur la Côte d’Azur, Elye Wahi a rapidement marqué les esprits sous le maillot niçois. Moins de vingt-quatre heures après sa présentation officielle, l’attaquant prêté par l’Eintracht Francfort à l’OGC Nice jusqu’à la fin de la saison s’est illustré lors de la réception de Strasbourg, ce samedi, en 17e journée de Ligue 1.

Ce but va faire beaucoup de bien à Wahi et à Nice qui a manqué d’efficacité aujourd’hui. La saison est déjà gâchée pour Nice mais l’hémorragie est enfin stoppée. pic.twitter.com/59gIkFA671 — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) January 3, 2026

Entré en jeu à la 46e minute à la place de Tiago Gouveia, Wahi n’a eu besoin que de quelques minutes pour faire parler ses qualités. Servi en profondeur sur le côté gauche, il a éliminé Lucas Høgsberg avant de repiquer dans l’axe et d’armer une frappe puissante du pied droit, hors de portée du gardien strasbourgeois Mike Penders (54e, 1-1). Un but égalisateur inscrit seulement huit minutes après son entrée sur la pelouse.

Cette réalisation permet au Gym de revenir dans la partie et constitue une première réussie pour l’attaquant de 21 ans, après une période plus délicate en Allemagne. Elye Wahi inscrit également le premier but de la nouvelle ère menée par Claude Puel à la tête de l’OGC Nice.

