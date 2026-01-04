OM PSG : La réponse de Luis Enrique à Roberto De Zerbi

La délocalisation du Trophée des champions continue de susciter des réactions. La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille doit se disputer au Koweït, un choix qui divise au sein du football français.

La veille, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM Roberto De Zerbi avait exprimé son opposition à cette décision, qu’il estime avant tout motivée par des considérations économiques. « Ça n’est pas une question sportive ou sociale. C’est une logique économique et j’y suis opposé. Mon avis n’a pas changé. La Supercoupe de France, la Supercoupe d’Italie, la Supercoupe d’Espagne, la Supercoupe du Koweït, peu importe, devrait se jouer dans le pays concerné, devant les supporters concernés », avait déclaré le technicien italien.

Pour Parier sur le match OM – Nantes rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

🎙 La réponse de Luis Enrique à Roberto De Zerbi, lequel a réaffirmé son opposition à la délocalisation du Trophée des champions au Koweït. pic.twitter.com/5wSicAa9HJ — RMC Sport (@RMCsport) January 3, 2026

Interrogé sur cette prise de position, Luis Enrique n’a pas souhaité entrer dans la polémique. L’entraîneur parisien a balayé le sujet d’un ton détaché, préférant se concentrer sur l’aspect sportif de l’événement. « La déclaration de De Zerbi ? Je n’en pense rien. Pour ma part, je suis très content de jouer avec le Paris Saint-Germain partout ! ».

A lire aussi : OM : Les probables titulaires marseillais face à Nantes sans Balerdi ?