Ex-OM : Le nouveau club de Dedić est connu !

Arrivé en prêt lors du mercato hivernal à l’OM, Dedić n’aura jamais réellement su s’imposer et ne prolongera pas son aventure marseillaise. De retour de prêt à Salzbourg, le joueur devrait finalement être définitivement transféré au Benfica.

Un petit tour et puis s’en va ! Le passage d’Amar Dedić à l’OM n’aura pas particulièrement marqué les esprits, tant par sa durée que par les prestations du joueur. Arrivé lors du mercato hivernal en prêt de Salzbourg, avec une option d’achat, le joueur avait été recruté afin de jouer en tant que piston droit. Cependant, alors que De Zerbi souhaite revenir à un 4-2-3-1 plus classique l’an prochain, le profil du joueur ne correspondait plus à ce qu’il recherchait.

Ainsi, l’OM n’aura pas levé l’option d’achat pour le latéral droit, qui était retourné du côté de l’Autriche. Il n’aura pas laissé un grand souvenir aux supporters marseillais, alors qu’il aura disputé 10 matchs dans la deuxième partie de saison de l’OM. Il n’aura délivré qu’une seule passe décisive, et n’aura inscrit aucun but durant son passage. Une arrivée qui ne devrait guère laisser de grands souvenirs.

Dedić va rebondir du côté de Benfica !

✅🦅 Amar Dedić will become Benfica player, as exclusively revealed this week. Deal being completed. ⤵️❤️🤍 https://t.co/DI7DyYfMei — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025

Cependant, alors que le club autrichien ne souhaitait plus garder le joueur bosnien, un transfert a été finalisé récemment. Le latéral de 22 ans devrait en effet s’engager du côté de Benfica, au Portugal, selon des informations de Fabrizio Romano. Le célèbre journaliste indique que le montant de l’opération devrait se situer aux alentours des 10 millions d’euros.

Une somme légèrement en dessous de sa valeur marchande, estimée à 12 millions d’euros. L’opération n’est pas encore officielle et le joueur va devoir effectuer la traditionnelle visite médicale avant de s’engager. Une bonne opportunité pour le jeune joueur, qui aura à cœur de montrer l’étendue de son talent, lui qui joue très offensivement pour un latéral.