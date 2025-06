Mercato OM : Benatia intéressé par ce dossier à 30M€ !

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille prend chaque jour un peu plus d’ampleur. Les dirigeants marseillais s’activent en coulisses afin d’offrir à Roberto De Zerbi un effectif renforcé et compétitif pour la Ligue des champions la saison prochaine. Cette politique ambitieuse prend forme avec l’arrivée attendue de deux jeunes talents anglais, Angel Gomes et CJ Egan Riley. Cependant, l’OM ne s’en contente pas et garde un œil attentif sur d’autres profils pouvant renforcer son milieu de terrain d’autant que le dossier Bennacer semble se compliquer???

D’après le média anglais Team Talk, l’OM s’intéresse de près à Nicolas Raskin, le milieu de terrain des Glasgow Rangers. L’international belge de 24 ans, auteur d’une excellente saison en Écosse, a montré toutes ses qualités sur le terrain avec 5 buts et 11 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues. Cette régularité et son activité dans l’entrejeu ont retenu l’attention des recruteurs marseillais, en quête d’une solution pouvant renforcer leur effectif.

Toutefois, la concurrence sur le dossier Raskin est importante. D’après Team Talk, le FC Porto, Aston Villa, Leeds United et la Fiorentina sont également intéressés par le joueur. Cette convoitise a poussé le Glasgow Rangers à se montrer particulièrement gourmand sur le plan financier. Les dirigeants écossais exigeraient pas moins de 30 millions d’euros pour laisser partir leur milieu de terrain.

L’OM veut retenter sa chance pour Nicolas Raskin ? Mais pas à 30M€ !

« C’est un joueur important, et son expérience est précieuse », aurait déclaré une source proche des Glasgow Rangers. Cette exigence a de quoi refroidir l’Olympique de Marseille, qui souhaiterait plutôt se concentrer sur des solutions plus abordables afin d’étoffer son effectif.

Reste maintenant à voir si le club phocéen sera en capacité d’aligner une offre suffisante ou s’il sera contraint d’abandonner la piste Nicolas Raskin et d’étudier d’autres options sur le marché des transferts. Une chose est sûre : l’OM veut se donner toutes les armes pour briller sur la scène européenne la saison prochaine.