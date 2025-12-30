Gianni Infantino envisage une réforme majeure de la règle du hors-jeu

La FIFA réfléchit à une nouvelle évolution des règles du football. À l’occasion du Sommet Mondial du Sport organisé à Dubaï, Gianni Infantino, président de la FIFA, a annoncé que l’instance étudiait plusieurs pistes afin de rendre le jeu « plus offensif et plus attractif ».

La volonté de favoriser le jeu offensif

Lors de son intervention, Gianni Infantino a rappelé les évolutions déjà mises en place ces dernières années, notamment l’introduction de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), conçue pour corriger les erreurs manifestes et améliorer la prise de décision des arbitres. Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre le développement technologique, tout en limitant les interruptions afin de préserver la fluidité du jeu.

Parmi les réflexions en cours, une proposition a particulièrement retenu l’attention : une possible modification de la règle du hors-jeu.

A lire aussi : Mercato OM : trois joueurs (dont Vaz…) pourraient quitter Marseille dès cet hiver

Vers un hors-jeu plus favorable aux attaquants ?

Actuellement, la règle stipule qu’un joueur est en position de hors-jeu si une partie de son corps pouvant jouer le ballon (à l’exception des bras et des mains) dépasse celle du dernier défenseur. Cette interprétation, souvent scrutée à l’aide de la VAR, a suscité de nombreux débats ces dernières saisons.

Gianni Infantino a évoqué une alternative pour l’avenir. Selon lui, la FIFA pourrait envisager de ne sanctionner le hors-jeu que si l’attaquant est entièrement devant le défenseur. « Peut-être qu’à l’avenir, il devra être complètement devant lui pour être hors-jeu », a déclaré le président de la FIFA.

Une règle en réflexion, sans calendrier défini

Cette éventuelle réforme viserait à offrir davantage d’espace aux attaquants et à augmenter le nombre de situations offensives et d’occasions de but. À ce stade, il s’agit toutefois d’une réflexion en cours, sans calendrier précis ni décision officielle annoncée.

La FIFA n’a pas encore indiqué si cette modification serait testée dans des compétitions spécifiques, comme cela a pu être le cas par le passé pour d’autres ajustements des lois du jeu.