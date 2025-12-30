Mercato OM : trois joueurs (dont Vaz…) pourraient quitter Marseille dès cet hiver

Le mercato hivernal s’annonce animé du côté de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen envisage plusieurs mouvements dans le sens des départs au cours du mois de janvier. Angel Gomes, Darryl Bakola et Robinio Vaz pourraient ainsi être concernés par un transfert en cas d’offre jugée satisfaisante par la direction olympienne.

Un équilibre à préserver après une première partie de saison contrastée

Après un été marqué par de nombreux renforts, l’OM a connu un début de saison délicat avant de retrouver une dynamique plus stable en Ligue 1. À la trêve hivernale, Marseille pointe à cinq points du leader Lens et à quatre du PSG. Dans ce contexte, le club souhaite aborder le mercato d’hiver avec prudence, à la fois pour renforcer certains secteurs et gérer plusieurs dossiers sensibles en interne.

Bakola et Gomes, des situations incertaines

Darryl Bakola fait partie des joueurs les plus courtisés. Le milieu de terrain, suivi par plusieurs clubs, a reçu une offre de prolongation de la part de l’OM. Toutefois, en l’absence de réponse rapide, un départ dès cet hiver est envisagé, même si la priorité de la direction reste sa conservation.

Angel Gomes se trouve dans une situation différente. Arrivé libre l’été dernier, l’international anglais peine à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Peu utilisé après un début de saison jugé décevant, il pourrait quitter Marseille dès janvier si une proposition intéressante parvient aux dirigeants olympiens.

Robinio Vaz suivi à l’étranger

Autre dossier surveillé : celui de Robinio Vaz. L’attaquant de 18 ans avait marqué les esprits en début de saison grâce à plusieurs entrées décisives, dont un doublé face à Angers en octobre. Avec quatre buts et deux passes décisives en 19 apparitions, le natif de Mantes-la-Jolie a vu son temps de jeu diminuer ces dernières semaines.

Sous contrat jusqu’en 2028, Vaz reste considéré comme un joueur d’avenir et apprécié des supporters. Néanmoins, selon Foot Mercato, des clubs anglais et allemands suivent attentivement sa situation. En cas d’offre jugée satisfaisante, l’OM pourrait envisager une vente dès cet hiver.

À l’approche de l’ouverture du mercato, Marseille devra donc arbitrer entre stabilité sportive et opportunités de marché, avec plusieurs décisions importantes à prendre dans les semaines à venir.

