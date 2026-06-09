Internationaux OM : quelle ambition pour Nayef Aguerd sur cette Coupe du monde ?

Auteur d’une saison mitigée avec l’Olympique de Marseille marquée par une absence depuis le mois de mars (opération d’une pubalgie), le capitaine marocain voudra briller pour ce nouveau Mondial.

Arrivé de West Ham contre une somme avoisinant les 22 millions d’euros, le défenseur aura été le symbole de l’OM cette saison, irrégulier. Il a dû écourter sa saison sous le maillot olympien pour cause de blessure.

Un nouvel exploit ?

Artisan du parcours historique marocain lors du Mondial 2022 au Qatar, le capitaine a été éliminé par la France au stade des demi-finales. Des performances plus que convaincantes pour les hommes anciennement dirigés par Walid Regragui, ont été les héros du peuple marocain en éliminant l’Espagne mais aussi le Portugal.

Cette réussite, signe d’un travail rigoureux de la part de l’ensemble du staff marocain peut être une source d’inspiration pour d’autres.

Nouveau sélectionneur, nouveaux principes ?

Récemment arrivé sur le banc marocain, le nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas Mohamed Ouahbi articule son équipe en 4-3-3. Un système qui peut se transformer en 4-2-3-1 ou 3-5-2 en fonction de la physionomie du match et de l’adversaire.

Avec une défense solide, jeune et expérimentée avec notamment les présences de Yassine Bounou, Achraf Hakimi et Nayef Aguerd, les marocains possèdent une des arrières gardes les plus solides de la compétition. Encadrant un talen émergeant comme El Khanouss, les Lions de l’Atlas auront beaucoup à faire dans cette compétition et arriveront avec de l’ambition quant à leur parcours récent.

Au milieu de terrain, les profiles d’Azzedine Ounahi (révélation du Mondial 2022 au Qatar) et de l’expérimenté Sofiane Amrabaat, les Lions possèdent des joueurs capables de défendre et se projeter en attaque. En pointe, un joueur comme Brahim Diaz, malheureux lors de son pénalty manqué contre le Sénégal à la dernière CAN, aura sans doute à coeur de se racheter auprès de ses supporters et permettre aux marocains de surfer sur leur dernier Mondial plus que réussi avec une 4e place à la clé.

La Ligue 1 comme vitrine des nouveaux talents marocains

Le Maroc pourra compter sur ses nouveaux joyaux dont un se détache plus particulièrement : Ayyoub Bouaddi. Le jeune lillois de 18 ans, pressenti comme potentiel sélectionné par Didier Deschamps représentera finalement les Lions de l’Atlas. Malgré son jeune âge, le Dogue est depuis deux ans indéboulonnable dans le milieu lillois sous les ordres de l’ancien entraîneur Bruno Genesio. Révélé dans un poste de milieu relayeur reculé, Ayoub Bouaddi a notamment performé face au Real Madrid lors d’une victoire 1-0 sur un pénalty de Jonathan David.

Cette saison, le milieu de terrain a confirmé les espoirs placés en lui, jusqu’à attirer les convoitises de grands d’Europe et notamment le Paris-Saint-Germain.

Sur le front de l’attaque, c’est l’ailier strasbourgeois, Gessime Yassine, vif, rapide et fin techniquement pourra également montrer l’étendue de son talent lors de ce Mondial.

Un mélange d’ossature solide avec des joueurs confirmés comme Y. Bounou ou encore A. Hackimi pour encadrer de jeunes talents comme Ayyoub Bouaddi et Gessime Yassine pourrait être la formule gagnante de Mohamed Ouahbi qui voudra suivre les traces de son prédécesseur Walid Regragui.

Programme des matchs du Maroc :

Brésil- Maroc : 00h00 (14 juin) (France) Stade de New York New Jersey (East Rutherford, États-Unis)

Ecosse- Maroc : 00h00 (20 juin) Stade de Boston (Boston, États-Unis)

Maroc – Haïti : 00h00 (25 juin) Stade d’Atlanta (Atlanta, États-Unis)

Paul Laffisse