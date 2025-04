LFP : Une gestion “catastrophique” selon ce président de L1 !

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, a vivement critiqué la Ligue de football professionnel (LFP) lors de son passage dans l’émission After Foot sur RMC, en réaction au reportage de Complément d’enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain. Le dirigeant lensois a profité de cette prise de parole pour réitérer son opposition à la gestion actuelle de la Ligue, notamment en ce qui concerne les droits TV de la Ligue 1.

Selon lui, la LFP fait preuve d’inaction et d’aveuglement face aux enjeux cruciaux pour l’avenir du championnat. « Il y a de l’inaction et cette espèce de cécité et cette incapacité à voir le problème et à prendre des mesures », a-t-il déclaré. Il estime que la crise des abonnements était prévisible dès le début de saison, et que les objectifs fixés étaient irréalistes. « Mais c’était évident après trois ou quatre mois dans la saison qu’on allait avoir un problème. Si vous avez vendu 300 000, 400 000 ou 500 000 abonnements en début de saison, ça va être compliqué d’arriver au million et demi. Parce que ce n’est pas en avril ou en mai que vous allez vendre des abonnements pour la saison 2024-2025 ».

📺 Quel plan B pour le foot 🇫🇷 en cas de sortie de DAZN à la fin de la saison ? 🎙️ Oughourlian: “On est arrivé à un niveau tellement bas que c’est le moment d’essayer quelque chose. Il est évident que tous les matchs doivent être diffusés sur la même chaîne. Je tenterais celle… pic.twitter.com/HGPjQexmRc — After Foot RMC (@AfterRMC) April 7, 2025

Joseph Oughourlian s’en est également pris à la stratégie de distribution des droits TV, qu’il qualifie de “catastrophique”. Il reproche à la Ligue de manquer de vision et de stabilité dans ses choix de diffuseurs. « La stratégie de gestion des diffuseurs est catastrophique », a-t-il lancé, pointant du doigt le fait de « changer constamment de diffuseur ». Il estime que la LFP « a fait n’importe quoi depuis cinq ans ».

Avec le retrait annoncé de DAZN à la fin de la saison et l’incertitude autour du prochain diffuseur de la Ligue 1, le président lensois plaide pour un changement radical. Il appelle à la création d’une chaîne propre à la Ligue, afin de sortir de la dépendance aux acteurs traditionnels. « C’est le moment d’essayer quelque chose », a-t-il conclu.

Ces propos s’inscrivent dans un contexte tendu autour de la valorisation des droits audiovisuels du championnat de France, dont la commercialisation pour la période 2024-2029 reste toujours sans issue claire.