Actu Foot / Les pépites de la H Cup s'imposent chez les grands !
Actu Foot

Les pépites de la H Cup s’imposent chez les grands !

Publié le - Mis à jour le
Vue de Marseille paysage photo @bjprod

Révélés lors de la H Cup, tournoi de foot réunissant les différents quartiers de Marseille. Plusieurs jeunes joueurs confirment en Ligue 1. Un phénomène qui confirme la valeur de cette compétition formatrice, selon Massimo Stern sur le plateau de FCMarseille.

Depuis le début de saison, la Ligue 1 est marquée par l’éclosion de jeunes issus de la H Cup, cette compétition de jeunes talents qui attire chaque année les regards des recruteurs. Plusieurs d’entre eux n’ont pas tardé à se montrer décisifs : certains ont déjà inscrit leurs premiers buts, d’autres s’imposent comme titulaires malgré leur jeunesse.

Massimo : « La H Cup fait le bonheur de la ligue 1 »

 

Interrogé sur l’émergence de nombreux jeunes joueurs en Ligue 1, Massimo s’est montré enthousiaste face à ce phénomène Kebbal (PFC) auteur d’un gros match face à l’OM. Pour lui, la H Cup joue un rôle déterminant dans cette dynamique : « La H Cup fait le bonheur de la Ligue 1. On voit aujourd’hui que les joueurs passés par cette compétition font le bonheur des clubs du championnat », souligne-t-il. Selon lui, cette épreuve permet aux talents de se confronter très tôt à un haut niveau d’intensité et de pression, ce qui facilite leur adaptation au monde professionnel. Une passerelle idéale entre la formation et l’élite.

Un tremplin vers le haut niveau

 

A lire : Mercato OM : Offres, priorité… les dernières infos du dossier Rabiot !


« Les exemples sont nombreux et ils inspirent toute une génération, que ce soit les Ilan Kebbal (PFC), Zino Benhattab (FC Nantes), Yassine Gessime (Dunkerque / L2)” poursuit Massimo

