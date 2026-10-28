Le Bayer Leverkusen sera privé de Moussa Diaby pour la réception de l’OM, jeudi 5 novembre en Ligue Europa. Loïc Badé, victime d’un choc à la tête, reste également incertain pour cette rencontre.

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Dans son communiqué du 26 octobre, le Bayer Leverkusen a précisé la nature des blessures de deux joueurs avant la réception de Marseille, inscrite au calendrier européen de l’OM↗. Touché lors de la défaite de Leverkusen à Hoffenheim (3-0), le 25 octobre, Moussa Diaby ne pourra pas retrouver Marseille, tandis que la situation de Loïc Badé n’est pas encore tranchée.

Diaby forfait jusqu’après la trêve internationale

Titulaire contre Hoffenheim, Moussa Diaby avait quitté ses partenaires à la 42e minute, remplacé par Malik Tillman. Les examens médicaux ont révélé une lésion du fascia à l’arrière de la cuisse droite, et le Bayer a indiqué que l’ailier français ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin de la trêve internationale de novembre. Son forfait face à l’OM est donc acté. Diaby manquera donc le rendez-vous européen du 5 novembre.

Badé toujours suivi après un choc à la tête

La présence de Loïc Badé face à Marseille reste incertaine. Entré en jeu à la 65e minute contre Hoffenheim, le défenseur français a subi un choc tête contre tête avec Max Moerstedt en fin de match et a été évacué sur une civière après l’intervention des équipes médicales. Le Bayer Leverkusen a fait état d’une blessure à la tête accompagnée d’une plaie. Badé a passé des examens neurologiques approfondis le lundi 26 octobre, mais aucune date de retour n’a été communiquée, laissant sa participation contre l’OM dépendre de l’évolution de son état de santé. En conférence de presse le 27 octobre, Carles Martínez a précisé que Badé se sentait mieux, tout en confirmant son absence contre Nuremberg. Avant d’accueillir Marseille, son équipe doit encore affronter Nuremberg en Coupe d’Allemagne, puis Stuttgart en Bundesliga. Ces deux rencontres précéderont le duel européen face aux Marseillais.

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