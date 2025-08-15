Ligue 1 2025–2026 : La très surprenante prévision d’Opta sur l’OM…

D’après les simulations d’Opta, le Paris Saint-Germain conserve son statut de favori quasi invincible. Surprise : Lille est pressenti comme dauphin, Monaco s’octroie la 3ᵉ place, et l’OM, pourtant solide ces dernières saisons, serait relégué à la 5ᵉ position finale, juste derrière Lyon.

Un podium entièrement redessiné

Selon les projections du superordinateur d’Opta, le PSG reste largement favori au titre avec 77,62 % de chances, consolidant sa domination en Ligue 1 L’Équipe. Mais la suite du classement diffère sensiblement des tendances habituelles : Lille est projeté à la 2ᵉ place, suivi de près par Monaco en 3ᵉ position, tandis que l’OM est limité à la 5ᵉ place, juste derrière Lyon L’Équipe.

Plutôt très étonnant pour l’OM

Pour un club qui visait la Ligue des Champions de façon quasi systématique, cette 5ᵉ place paraît bien en deçà des attentes. Le modèle d’Opta reflète une perception de marché et d’effectif moins convaincante pour Marseille, comparé à des clubs comme Lille ou Monaco, capables d’enrayer la montée en puissance phocéenne L’Équipe.

Daniel Riolo également très surpris…

Il ne s’agit pas d’une projection isolée : dans le passé, lors de la saison 2024–2025, l’Olympique de Marseille était favori pour terminer dauphin, mais cette saison, le scénario semble déjà légèrement renversé, avec une perspective moins favorable à l’arrivée de la prochaine campagne.

Les projections d’Opta esquissent un avenir contrasté pour l’Olympique de Marseille : si le PSG reste le mastodonte incontesté, Lille émerge comme un sérieux challenger, Monaco garde son rang habituel, et Lyon confirme son retour en force.

“La data est toujours source de surprises et interrogations. Curieux de savoir comment Opta voit l’OM 5e. Lille 2e… Rennes 10e en fin de saison. Faut qu’on parle de ca dans l’After Foot. Si je suis dirigeant à l’OM j’appelle opta direct en panique pour savoir”, a écrit le journaliste de RMC sur X.