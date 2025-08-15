OM : Quatre recrues visées, plusieurs départs actés… la fin de mercato s’annonce explosive !

L’Olympique de Marseille se prépare à vivre un final de mercato sous haute tension. Si Roberto De Zerbi affirme être satisfait de son groupe, il l’a reconnu : « Le mercato n’est pas fini ». Et pour cause : la direction marseillaise veut frapper encore quatre fois avant le 31 août.
Objectif : quatre renforts stratégiques
En coulisses, Mehdi Benatia et Pablo Longoria travaillent sur un plan clair :
-
Défenseur central : priorité à Joel Ordonez (Bruges).
-
Latéral gauche : arrivée probable en prêt.
-
Milieu de terrain : également via prêt.
-
Ailier : Edon Zhegrova (LOSC) toujours ciblé.
Des ventes indispensables
Pour financer ces arrivées, l’OM doit vendre. Sont poussés vers la sortie : Pol Lirola, Neal Maupay, Amine Harit, Moumbagna, Cornelius… et même Jonathan Rowe, mis sur le marché pour récupérer du cash.
A lire aussi : Un plan B de Benatia, 2 gros dossiers, Matt O’Riley… Les 3 infos Mercato OM du 14/08/2025
Avec ses recrues estivales (Aubameyang, Angel Gomes, Igor Paixao…) et ses cadres conservés, l’OM paraît déjà armé. Mais la direction veut plus de profondeur pour rivaliser en Ligue 1 et briller en Ligue des champions.
En conférence de presse, l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi a répété sa satisfaction sur le mercato réalisé jusqu’ici : « On est plus compétitifs. On aura plus de matches, des rencontres rapprochées, des engagements dans plusieurs compétitions. On devra gérer les charges de travail, il y aura des blessés, forcément, c’est la vie d’un club.” Mais il a également confirmé que le recrutement estival n’était pas encore bouclé : “Le mercato n’est pas fini, entre les départs et les arrivées. On attend encore, mais je suis très content de ce qui a été réalisé. »
Deux semaines pour remodeler l’effectif : le mercato marseillais pourrait bien connaître son point d’orgue dans les toutes dernières heures.