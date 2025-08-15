OM : Quatre recrues visées, plusieurs départs actés… la fin de mercato s’annonce explosive !

L’Olympique de Marseille se prépare à vivre un final de mercato sous haute tension. Si Roberto De Zerbi affirme être satisfait de son groupe, il l’a reconnu : « Le mercato n’est pas fini ». Et pour cause : la direction marseillaise veut frapper encore quatre fois avant le 31 août.

Objectif : quatre renforts stratégiques

En coulisses, Mehdi Benatia et Pablo Longoria travaillent sur un plan clair :

Défenseur central : priorité à Joel Ordonez (Bruges).

Latéral gauche : arrivée probable en prêt.

Milieu de terrain : également via prêt.

Ailier : Edon Zhegrova (LOSC) toujours ciblé.

Des ventes indispensables

Pour financer ces arrivées, l’OM doit vendre. Sont poussés vers la sortie : Pol Lirola, Neal Maupay, Amine Harit, Moumbagna, Cornelius… et même Jonathan Rowe, mis sur le marché pour récupérer du cash.

Avec ses recrues estivales (Aubameyang, Angel Gomes, Igor Paixao…) et ses cadres conservés, l’OM paraît déjà armé. Mais la direction veut plus de profondeur pour rivaliser en Ligue 1 et briller en Ligue des champions.

En conférence de presse, l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi a répété sa satisfaction sur le mercato réalisé jusqu’ici : « On est plus compétitifs. On aura plus de matches, des rencontres rapprochées, des engagements dans plusieurs compétitions. On devra gérer les charges de travail, il y aura des blessés, forcément, c’est la vie d’un club.” Mais il a également confirmé que le recrutement estival n’était pas encore bouclé : “Le mercato n’est pas fini, entre les départs et les arrivées. On attend encore, mais je suis très content de ce qui a été réalisé. »

Deux semaines pour remodeler l’effectif : le mercato marseillais pourrait bien connaître son point d’orgue dans les toutes dernières heures.