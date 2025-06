Mercato concurrent OM : Après Pogba, Fabrizio Romano annonce une autre grosse arrivée à Monaco !

Alors que l’arrivé de Pau Pogba sur le Rocher ne devrait plus tarder, Monaco pourrait également finaliser une deuxième arrivée dans le même temps. Il devrait s’agir d’Ansu Fati, qui devrait passer sa visite médicale dans les jours qui arrivent.

L’OM s’efforce d’avancer sur des dossiers importants et prioritaires dans ce début de mercato. Alors que l’arrivé d’un défenseur central capable d’épauler Léo Balerdi se fait encore attendre, les autres clubs de Ligue 1 continuent de finaliser des dossiers chauds. C’est le cas récemment avec l’AS Monaco qui devrait recruter Paul Pogba libre de tout contrat depuis son retour possible sur les terrains de foot.

Et dans la lignée de ce mouvement, c’est un autre joueur attendu depuis plusieurs semaines qui devrait débarquer sur le Rocher. D’après des informations de Fabrizio Romano, c’est bel et bien Ansu Fati qui devrait rejoindre les Monégasques dans quelques jours. Sa visite médicale devrait avoir lieu dans les jours qui arrivent et si cette dernière ne révèle aucun soucis, le joueur s’engagera avec le club de la principauté.

A lire aussi : Mercato : pourquoi l’OM a écarté la piste Paul Pogba ?

🚨🇲🇨 Understand AS Monaco are planning for Ansu Fati’s medical this week.

Monaco and Barcelona are completing all details of the agreement on loan with buy option clause.

Here we go, still expected soon. ✅ pic.twitter.com/qx5XTthT3C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025