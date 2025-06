Mercato concurrent OM : Ce latéral gauche pisté par l’OL file en Espagne !

Alors que les Gones vont devoir se soumettre au passage fatal devant la DNCG, le club voit une opportunité de marché s’envoler. Pisté pendant un moment, le latéral gauche Junior Firpo devrait finalement s’envoler vers l’Espagne.

Le mercato a commencé depuis maintenant presque deux semaines alors que les clubs continuent de sonder le marché à la recherche des meilleurs joueurs possibles. Soucieux de se renforcer durant ce mercato, plusieurs clubs vont miser gros. C’est le cas de l’OL, qui attend son passage devant la DNCG afin d’en connaître plus sur son futur. Ce passage déterminant pour l’avenir du club pourrait bien avoir un impact direct sur leurs transferts cet été.

Et dans l’attente de cet examen décisif, le club continue de mener sa barque comme n’importe quel club, sans tenir compte des très lourdes potentielles sanctions qui pourraient être prononcées contre le club. Après la vente de Rayan Cherki à Manchester City, le club était sur la piste du latéral Junior Firpo, qui arrivait au bout de son contrat avec les Leeds. Une opportunité de marché que l’OL aurait bien aimé saisir.

A lire aussi : Mercato OM : Abline démuni face aux déclarations de Kita !

🟢⚪️✍🏻 Junior Firpo to Real Betis, here we go! Three year deal has been signed today.

Former Leeds United fullback becomes Betis player, back to the club as reported by @GonzaloTortosa. 🏡 pic.twitter.com/mwnCK75rRm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025