Mercato concurrent OM : C’est confirmé pour Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le RC Lens a vu son entraîneur Will Still quitter ses fonctions pour des raisons personnelles et rentrer en Angleterre il y a quelques semaines. À la recherche d’une nouvelle tête pour reprendre les rênes de l’équipe, le club des Hauts-de-France a trouvé son futur tacticien.

Le mercato des clubs de Ligue 1 a commencé depuis peu et devrait s’annoncer encore une fois très excitant ! De quoi promettre de belles surprises alors que plusieurs clubs joueront gros la saison prochaine et devront remplacer plusieurs joueurs importants. Mais si les transferts de joueurs seront au cœur de l’actualité, le mercato des entraîneurs réservera également son lot de surprises et de belles promesses.

À commencer par l’une des pistes chaudes de ces dernières jours qui vient d’être officialisée récemment. En effet, après le départ de Will Still du RC Lens, les Sangs et Ors ont dû explorer le marché afin de dénicher un nouvel entraîneur. Et d’après des informations de RMC Sport, le club se serait mis d’accord avec Pierre Sage, afin de commencer une nouvelle aventure ensemble. De quoi ravir les amateurs de foot et de Lyon, qui garderont un beau souvenir de l’histoire avec ce coach.

Deuxième expérience d’entraîneur pour Pierre Sage !

🚨 INFO RMC SPORT – Pierre Sage va signer ce lundi à Lens.https://t.co/rt5VKZMG15 pic.twitter.com/fCpmLkGSWP — RMC Sport (@RMCsport) June 2, 2025

C’est donc une nouvelle aventure qui va commencer pour Pierre Sage, qui n’avait plus entraîné d’équipe depuis sa mission avec Lyon qui l’avait révélée au grand jour. Le coach avait réussi l’objectif de sortir Lyon de la zone de relégation, arrivant même à positionner l’OL à la 6ème place de Ligue 1, les qualifiant ainsi pour la Ligue Europa. Un exploit qui n’avait malheureusement pas suffi pour rester à la tête de l’équipe, alors qu’il s’était fait limoger à la fin de la saison.

Et si cela marque un tournant pour la carrière de l’ancien entraîneur des Gones, cela pourrait aussi marquer le début d’une nouvelle ère pour Lens. Car en plus du départ de son coach, c’était également le directeur sportif qui avait claqué la porte. Un grand ménage interne donc qui pourrait débuter un nouveau cycle pour le club qui a fini 8ème la saison passée et qui ne jouera donc aucune compétition européenne la saison prochaine.