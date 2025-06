Mercato OM : Nouvelle information concernant Bennacer !

Alors que de nombreuses nouvelles pistes sont étudiées par l’OM, le club cherche toujours à trouver une solution pour le dossier Bennacer. Entre ne pas lever l’OA, renégocier les termes avec Milan ou tenter un nouveau prêt, le club étudie toutes les options.

Les dirigeants marseillais vont devoir se creuser la tête encore un peu afin de savoir ce qu’ils comptent faire du cas Bennacer pour la saison prochaine. Arrivé en prêt en provenance de l’AC Milan lors de l’hiver dernier, le milieu de terrain algérien n’aura jamais su s’imposer comme un incontournable du système de jeu mis en place par De Zerbi. Un problème lié notamment à sa condition physique, lui qui a eu du mal à récupérer de sa grosse blessure intervenue la saison dernière.

Et récemment, c’était le journaliste Nicolò Schira qui annonçait que l’OM n’allait pas lever l’option d’achat estimé à 12 millions d’euros. Une somme jugée trop haute pour le rendement du joueur de 27 ans, qui possède également un salaire de 4,2 millions d’euros annuel. Un salaire très important pour le club qui, ajouté avec le prix de l’option, représente un gros investissement pour un joueur qui n’est pas considéré comme titulaire indiscutable.

🚨 Excl. – Ismael #Bennacer is no longer central in #OM’s Plans. So he could return to #ACMilan, where Tare and Allegri will decide his future. #OlympiqueDeMarseille are oriented not to trigger the option to buy (12M); because his salary is considered too high (4,2M/year) #TeamOM

