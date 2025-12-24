Mercato concurrent OM : Déjà un flop et exfiltré cet hiver de Monaco ?

Selon une information révélée par Romain Molina, l’AS Monaco ne souhaiterait déjà plus conserver Ansu Fati, arrivé récemment mais dont l’intégration au projet monégasque poserait déjà question.

L’information a surpris, sans vraiment étonner. D’après Romain Molina, Monaco ne voudrait déjà plus d’Ansu Fati. Une indication forte sur la situation actuelle de l’attaquant espagnol, dont l’arrivée devait incarner un pari ambitieux pour le club du Rocher. Longtemps considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen, l’ancien joueur du FC Barcelone peine à retrouver la continuité et l’impact attendus depuis plusieurs saisons.

Monaco ne veut déjà plus d’Ansu Fati (quelle surprise dis donc…) — Romain Molina (@Romain_Molina) December 23, 2025

Ce désintérêt rapide laisse entendre que le club monégasque ne serait pas pleinement convaincu par son apport, malgré l’attente suscitée par son nom et son passé. Une situation qui rappelle ses expériences récentes, marquées par des difficultés à s’imposer durablement au plus haut niveau.

Un signal fort pour la suite de sa carrière

Si cette information se confirme, elle représenterait un nouveau tournant dans la carrière d’Ansu Fati. Être déjà remis en question aussi rapidement par l’AS Monaco serait un signal clair, tant pour le joueur que pour les clubs susceptibles de s’intéresser à lui à l’avenir. Une fois encore, le talent ne suffit pas à effacer les doutes persistants autour de sa capacité à s’installer durablement dans un projet ambitieux.