OM : Les 10 moments forts de la mi-saison !

Dans notre émission d’hier, nous sommes revenus sur les moments clés de la première moitié de saison de l’OM. Entre faux départ, mercato agité, euphorie et chute brutale, la trajectoire olympienne s’est dessinée très tôt.

La saison de l’Olympique de Marseille débute par un premier choc. Dès la première journée, la défaite à Rennes marque les esprits, autant par le résultat que par le contexte. Le clash Rabiot-Rowe donne le ton. L’OM entre immédiatement dans une saison sous tension. Ce premier accroc en entraîne un second, presque mécanique, la réaction sur le marché des transferts.

La fin de mercato devient alors un moment charnière. Dans les deux derniers jours, le club active tous les leviers. Aguerd, Emerson, Pavard et O’Riley débarquent coup sur coup, tandis que Vermeeren avait rejoint le club juste avant. En l’espace de quelques heures, cinq joueurs intègrent l’effectif. Pour beaucoup, c’est à ce moment précis que la saison de l’OM redémarre réellement, avec une équipe profondément remodelée.

Du déclic madrilène à la chute brutale au Sporting

Le troisième moment fort arrive sur la pelouse du Real Madrid. Même si l’OM s’incline, ce match marque un tournant collectif. La nouvelle équipe prend forme, quelque chose se met en place dans le jeu et dans l’attitude. Cette dynamique se prolonge rapidement avec deux résultats marquants face au PSG d’abord (1-0), puis à Strasbourg (2-1), où les Marseillais s’imposent dans un contexte difficile face à une équipe en pleine confiance.

Cette période marque un sommet d’euphorie. L’OM enchaîne, gagne, convainc, et semble enfin lancé. Mais cette dynamique positive se brise brutalement lors du déplacement au Sporting. Alors que Marseille mène à la mi-temps, le carton rouge d’Emerson change totalement le cours du match. L’équipe s’effondre et encaisse une lourde défaite.

Ce revers devient un moment charnière de la saison. Il installe une dynamique négative et suscite de nombreuses réactions. Roberto De Zerbi doit s’expliquer à deux reprises en conférence de presse, notamment sur ses choix forts à la pause, avec les sorties de Vermeeren et de Greenwood.

Ces premiers moments résument à eux seuls la mi-saison olympienne. Des débuts chaotiques, une reconstruction express, une montée en puissance encourageante… puis un petit coup d’arrêt au Sporting qui donne quelques regrets.