Mercato concurrent OM : Coup dur pour le PSG !

Le Paris Saint-Germain prépare déjà son prochain mercato, avec l’ambition de renforcer un effectif fragilisé par les blessures et quelques méformes individuelles. Parmi les priorités fixées par Luis Campos et Luis Enrique, figure la recherche d’un défenseur polyvalent capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur les côtés.

Depuis plusieurs semaines, une piste menait du côté de la Catalogne. Le PSG s’est intéressé à Éric Garcia, défenseur du FC Barcelone, en fin de contrat en juin prochain. Un profil apprécié par Luis Enrique, qui l’avait lancé en sélection espagnole et qu’il connaît parfaitement pour ses qualités de relance et son intelligence tactique.

Barça est tout proche de prolonger le contrat d’Éric Garcia

Mais selon les informations de la presse catalane, cette piste est sur le point de se refermer. Le quotidien Sport affirme ce mercredi que le Barça est tout proche de prolonger le contrat d’Éric Garcia. Le joueur de 24 ans, élément clé d’Hansi Flick depuis le début de la saison, serait prêt à poursuivre son aventure chez les Blaugranas.

L’ancien défenseur de Manchester City, seul avec Marcus Rashford à avoir disputé tous les matchs officiels de son équipe cette saison, devrait bientôt parapher un nouveau bail jusqu’en 2029, avec une option jusqu’en 2030. Son agent, Iván De La Peña, négocierait les derniers détails avec Deco, directeur sportif du Barça.

Une prolongation qui constituerait une mauvaise nouvelle pour le PSG, contraint de revoir sa copie dans la quête d’un défenseur d’envergure dès le mercato hivernal.