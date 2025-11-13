Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Actu Foot / Mercato concurrent OM : Coup dur pour le PSG !
Actu Foot

Mercato concurrent OM : Coup dur pour le PSG !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le Paris Saint-Germain prépare déjà son prochain mercato, avec l’ambition de renforcer un effectif fragilisé par les blessures et quelques méformes individuelles. Parmi les priorités fixées par Luis Campos et Luis Enrique, figure la recherche d’un défenseur polyvalent capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur les côtés.

Depuis plusieurs semaines, une piste menait du côté de la Catalogne. Le PSG s’est intéressé à Éric Garcia, défenseur du FC Barcelone, en fin de contrat en juin prochain. Un profil apprécié par Luis Enrique, qui l’avait lancé en sélection espagnole et qu’il connaît parfaitement pour ses qualités de relance et son intelligence tactique.

Barça est tout proche de prolonger le contrat d’Éric Garcia

A lire aussi : OM : un nouveau départ dans les coulisses, la réorganisation continue au Vélodrome

Mais selon les informations de la presse catalane, cette piste est sur le point de se refermer. Le quotidien Sport affirme ce mercredi que le Barça est tout proche de prolonger le contrat d’Éric Garcia. Le joueur de 24 ans, élément clé d’Hansi Flick depuis le début de la saison, serait prêt à poursuivre son aventure chez les Blaugranas.

L’ancien défenseur de Manchester City, seul avec Marcus Rashford à avoir disputé tous les matchs officiels de son équipe cette saison, devrait bientôt parapher un nouveau bail jusqu’en 2029, avec une option jusqu’en 2030. Son agent, Iván De La Peña, négocierait les derniers détails avec Deco, directeur sportif du Barça.

Une prolongation qui constituerait une mauvaise nouvelle pour le PSG, contraint de revoir sa copie dans la quête d’un défenseur d’envergure dès le mercato hivernal.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823