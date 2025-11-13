OM : un nouveau départ dans les coulisses, la réorganisation continue au Vélodrome

L’Olympique de Marseille poursuit sa réorganisation interne. Quelques jours après la nomination officielle de Federico Balzaretti comme directeur sportif adjoint, le club enregistre un nouveau départ au sein de son organigramme.

Selon La Provence, Roberto Malfitano, directeur du recrutement depuis 2023, quitte le club phocéen. Arrivé à la suite de la restructuration menée par Medhi Benatia, il était chargé de piloter la cellule de recrutement.

Un mouvement dans la continuité

Ce départ s’inscrit dans la continuité des ajustements opérés depuis plusieurs mois à la direction sportive. Balzaretti, ancien international italien passé par l’AS Rome, a pour mission de superviser le recrutement et de valoriser les jeunes talents du club.

Un spécialiste du scouting s’en va

Avant de rejoindre Marseille, Roberto Malfitano avait officié à Parme, au Zenit Saint-Pétersbourg et à la Juventus Turin. Proche de Javier Ribalta, ex-dirigeant olympien, il avait participé à plusieurs transferts récents, dont ceux de Faris Moumbagna et Jonathan Rowe.

Cette nouvelle évolution confirme la volonté du club de poursuivre en profondeur la modernisation de sa structure sportive, sous la houlette de Medhi Benatia et de son nouveau bras droit, Federico Balzaretti.