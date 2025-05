Mercato concurrent OM : Destination surprise pour Almada ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Arrivé en prêt de Botafogo gratuitement à l’OL cet hiver, Thiago Almada ne devrait pas être racheté par les Gones. Courtisé en Europe, c’est finalement ailleurs que pourrait s’envoler l’Argentin.

Rien ne va plus à Lyon ! Alors que le club va devoir faire face à sa situation financière cet été, l’OL va également devoir gérer le mercato et préparer sa prochaine saison. Arrivé 6ème au bout de la dernière journée de Ligue 1, les Rhodaniens pourront donc se consoler avec une coupe d’Europe la saison prochaine. Déjà assuré de disputer au minimum la Conférence League, le club pourra même rêver de l’Europa en cas de victoire parisienne face à Reims, en finale de Coupe de France.

Mais avec une dette de 500 millions d’euros, le club va également devoir vendre, et pourra également difficilement recruter. Alors que Cherki est déjà presque sûr de partir cet été, ainsi que Lacazette, le club de John Textor ne va également pas pouvoir s’offrir définitivement les services de Thiago Almada, arrivé en prêt cet été. Toujours lié au club de Botafogo, lui-même présidé par John Textor, il est peu probable que l’option d’achat de 27 millions d’euros soit levée.

Une nouvelle aventure hors d’Europe pour Almada ?

Et si plusieurs clubs européens seraient intéressés par l’Argentin, c’est finalement un retour en MLS qui pourrait attendre le milieu offensif. Avec un bilan de deux buts et cinq passes décisives cette demi-saison en France, le joueur de 24 ans disposerait encore d’une belle côte. Et d’après des informations du média brésilien RTI Esporte, un retour à l’Atalanta United, son ancien club, serait même envisageable dès cet été.

Des négociations entre les deux clans auraient même déjà débutées au mois de mai. Ce retour pourrait survenir à la suite du peu d’intérêt porté par des grosses équipes européennes pour le joueur. Almada aurait apprécié jouer en Liga et son agent l’aurait même proposé au Betis, sans que cela donne suite. À 24 ans, il serait donc plus probable que le joueur retourne aux Etats-Unis plutôt qu’il continue son aventure en Europe.