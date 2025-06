Mercato concurrent OM : L’AC Milan piste une jeune pépite du LOSC !

Le mercato des clubs de Ligue 1 a commencé pour certains clubs, qui ont déjà entamé leur renforcement. Mais du côté de Lille, le club semble pour l’instant s’occuper de l’intérêt généré par ses joueurs, à l’image de Tiago Santos, pisté par Milan.

Chaque année, les clubs ne se qualifiant pas pour la Ligue des Champions prennent le risque de voir leurs tops joueurs partir vers de plus grosses écuries. Un passage inévitable, d’autant plus pour les clubs de Ligue 1 qui voient souvent leurs talents partir à l’étranger. Ce qui est le cas du LOSC cet été, après la perte de leurs deux meilleurs offensifs : David et Zhegrova. Et dans les jours qui arrivent, c’est un autre joueur prometteur qui pourrait suivre le mouvement.

En effet, après avoir finalisé sa première recrue avec l’arrivé de Marius Broholm, le club pourrait déjà boucler un autre départ. D’après des informations du journal italien La Gazzetta, l’AC Milan suivrait attentivement le jeune latéral droit Tiago Santos, âgé de 22 ans. Arrivé il y a deux ans à Lille, le jeune joueur aura peu joué cette saison, en raison d’une rupture du ligament croisé au genou.

Un transfert à moindre coût pour Milan ?

Gazzetta : Milan repense à Tiago Santos sur le mercato, le LOSC réclame une quinzaine de millions d’euros pour s’en séparer. La clause de prolongation (d’une année) de Jovic a expiré hier : le joueur est libre 🗞️ pic.twitter.com/QpesYMPWLf — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) June 22, 2025

Bien que l’AC Milan ne jouera aucune compétition européenne après sa très mauvaise saison en Serie A, le club reste encore très attractif. Et le départ du latéral Portugais pourrait avoir un goût amer pour les supporters lillois, alors que le joueur n’aura joué qu’une seule saison pleine au club. Doté d’un potentiel énorme, la blessure du joueur pourrait alors contraindre le LOSC à vendre son joueur pour un montant moindre.

Le quotidien italien parle en effet d’un montant de 15 millions d’euros réclamé par le LOSC, une somme plus qu’abordable pour l’AC Milan. En manque de solution à ce poste-là, un retour au top de sa forme pour le joueur ferait un très grand bien à l’écurie italienne, qui a eu beaucoup de mal dans ce secteur du jeu cette saison. Aucune offre officielle n’a encore été faite, tandis que le Milan explore encore d’autres horizons.