Mercato OM : Encore entre 5 et 7 recrues à venir ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère. Après les signatures d’Angel Gomes, milieu de terrain polyvalent en provenance de Lille, et de CJ Egan-Riley, jeune défenseur central formé à Manchester City, la direction marseillaise ne compte pas en rester là. Selon les informations de La Provence, plusieurs dossiers restent ouverts dans l’optique de bâtir un effectif plus complet et compétitif pour la saison 2025-2026.

À droite de la défense, un arrière droit est activement recherché pour concurrencer Amir Murillo, titulaire la saison passée mais dont les prestations ont parfois manqué de régularité. En charnière, l’OM cible également un défenseur central gaucher, un profil jugé indispensable pour apporter de la variété dans les relances et renforcer l’équilibre défensif.

A lire : Mercato OM : deux clubs anglais prêts à rapatrier Mason Greenwood ?

Le milieu de terrain pourrait aussi connaître du mouvement. L’avenir de joueurs comme Ismaël Bennacer, Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia ou Adrien Rabiot est encore incertain.

L’OM cherche en défense mais aussi en attaque !

Sur le plan offensif, l’OM cherche à compenser le départ de Luis Henrique. Un ailier gauche est ciblé en priorité, tandis qu’un ailier droit pourrait venir épauler Mason Greenwood, brillant la saison dernière mais trop esseulé sur son côté. Un avant-centre supplémentaire est également envisagé afin d’offrir une vraie doublure à Amine Gouiri, dont la montée en puissance reste un enjeu majeur.

Enfin, un latéral gauche pourrait être recruté si Quentin Merlin quittait le club. Un autre défenseur central est également dans les plans, mais son arrivée pourrait être repoussée à une phase plus avancée du mercato, notamment après certains départs espérés dans le groupe professionnel.

Avec ces multiples pistes, l’OM confirme son ambition de bâtir un effectif complet et équilibré, capable de répondre aux exigences du futur entraîneur Roberto De Zerbi, dans un contexte où la Ligue 1 et les compétitions européennes s’annoncent très disputées.