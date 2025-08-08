Mercato Concurrent OM : Le PSG va payer un montant de transfert colossal pour sa prochaine recrue !

Le Paris Saint-Germain est sur le point de frapper un grand coup sur le marché des transferts en s’offrant Lucas Chevalier pour une somme impressionnante. L’opération pourrait bouleverser la hiérarchie des gardiens au club.

Le PSG et Lille sont tombés d’accord pour le transfert de Lucas Chevalier, estimé à 55 millions d’euros bonus compris. Le portier français de 23 ans va parapher un contrat de cinq saisons avec le club de la capitale. Il reste quelques ultimes détails à régler avant l’officialisation, mais le deal est acté.

Un transfert qui met la pression sur Donnarumma

Comme révélé par RMC Sport, Gianluigi Donnarumma a déjà été informé par sa direction de l’arrivée imminente de Chevalier. Une démarche de transparence voulue par les dirigeants parisiens, conscients que cette transaction pourrait redistribuer les cartes dans les cages du Parc des Princes.

En fin de contrat en juin 2026, Donnarumma se retrouve face à un choix crucial : partir cet été – une option que le PSG ne verrait pas d’un mauvais œil – ou rester, avec le risque de voir sa place de titulaire menacée. Dans l’esprit de Luis Enrique, Chevalier est appelé à devenir le numéro 1 à court terme.

Cette acquisition marque un signal fort envoyé par Paris : après une saison 2024-2025 couronnée par une victoire en Ligue des champions, le club compte encore dépenser sans compter pour renforcer l’équipe de Luis Enrique en s’assurant les services de l’un des gardiens les plus prometteurs de l’Hexagone. Formé à Lille, Chevalier a impressionné par ses arrêts déterminants, sa sérénité balle au pied et son leadership naturel.

