Mercato OM : Premier contrat pro pour un jeune talent du centre de formation

Très actif sur le marché des transferts cet été, l’Olympique de Marseille n’en oublie pas pour autant son vivier de talents. Ce jeudi, le club phocéen a officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Alexandre Tunkadi, milieu de terrain de 19 ans, formé au club depuis 2020.

Un minot récompensé

« Pur produit de notre Centre de Formation, Alexandre Tunkadi a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille », a communiqué l’OM sur ses réseaux sociaux. Né le 20 octobre 2005, Alexandre Tunkadi a rejoint le centre de formation olympien après des débuts à Viry-Châtillon puis à Fleury. Depuis cinq ans, il a gravi les échelons avec constance, au point d’intégrer pleinement les plans du club « En progression constante et régulière, il est aujourd’hui récompensé de ses efforts et de ses sacrifices. » Le joueur est désormais lié à l’OM jusqu’en 2026.

L’OM regarde aussi vers l’avenir

Alors que Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Frank McCourt multiplient les opérations sur le marché pro, ce contrat s’inscrit dans une volonté claire de sécuriser les talents maison. En parallèle du recrutement de joueurs confirmés comme Igor Paixão ou Timothy Weah, Marseille soigne également ses jeunes pour bâtir un projet durable.

Une stratégie à deux vitesses

En prolongeant ses jeunes pousses et en les intégrant progressivement à l’équipe première, l’OM entend ne plus laisser filer ses espoirs à faible coût, comme ce fut le cas par le passé. Alexandre Tunkadi devient ainsi un nouveau visage à suivre de près dans le groupe olympien, notamment dans les compétitions de coupe ou en cas de rotation.

