Mercato concurrent OM : Les dernières infos sur les négociations entre Pogba et Monaco !

Un temps visé par l’OM, désireux de tenter le pari et relancer le joueur, Paul Pogba devrait finalement se diriger vers un autre club français. L’AS Monaco, qui le cible depuis plusieurs semaines, se rapproche de plus en plus d’un accord avec le milieu de terrain.

Paul Pogba pourrait bel et bien revenir en Ligue 1 la saison prochaine ! Alors que sa suspension avait été raccourcie, le footballeur est désormais autorisé à re jouer sur un terrain depuis le mois de mars. Une nouvelle qui avait agité la planète foot, alors que tout le monde se demandait où allait rebondir la Pioche ? Un temps intéressé par la venue du joueur, l’OM aurait finalement laissé filer le dossier, trop risqué et trop onéreux.

En effet, Longoria ne souhaitait pas casser sa tirelire en payant un gros salaire et risquer de casser l’équilibre du vestiaire. Mais depuis quelques semaines, c’est l’AS Monaco qui a finalement repris le dossier. Et la venue de l’ancien international français semble se concrétiser de plus en plus sur le Rocher. D’après des dernières informations du journaliste Fabrice Hawkins, les deux partis pourraient se rapprocher de plus en plus d’un accord.

A lire aussi : Bon Plan Mercato OM : Victor Gabriel, un jeune latéral brésilien comme doublure !

Pogba se rapproche dangereusement de l’AS Monaco ?

❗️Les négociations entre Paul Pogba et Monaco se poursuivent. Toujours pas d’accord entre les deux parties. 🔹Les discussions portent sur le volet financier. Le champion du monde est prêt à faire des efforts par rapport à ce que d’autres clubs, notamment en Arabie Saoudite, lui… pic.twitter.com/wKbhNm1ZZm — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 18, 2025

En effet, l’ancien champion du monde aurait donné sa priorité à Monaco ces derniers temps. Avec la volonté de disputer la prochaine coupe du monde aux Etats-Unis l’été prochain, le choix de l’AS Monaco serait une bonne option afin de se remettre en forme au haut niveau, un an avant le début de la compétition. Les discussions entre les deux partis semblent désormais se concentrer sur l’accord financier.

Le joueur serait même prêt à faire des efforts financiers afin de s’engager avec le club monégasque, et ainsi décliner des offres venues d’Arabie Saoudite. Et bien qu’aucun accord n’est pour l’instant était trouvée, les deux partis pourraient bien se serrer la main dans peu de temps. Conscient qu’il n’aura pas forcément le luxe du choix, Pogba pourrait favoriser sa venue dans un club lui permettant de jouer à un niveau compétitif, alors que Monaco disputera la Ligue des Champions.