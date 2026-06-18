Mercato concurrent OM : Lille cible cette révélation de Ligue 2 !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). En quête de renforts pour la saison prochaine, le LOSC aurait fait d’Yvann Titi sa priorité pour renforcer le poste d’arrière droit. Le joueur de Troyes sort d’un exercice remarqué en Ligue 2.

Le chantier du couloir droit est lancé à Lille. Avec la fin de contrat de Thomas Meunier, les dirigeants nordistes travaillent sur plusieurs pistes afin de renforcer ce secteur de jeu. Selon les dernières informations, Yvann Titi apparaît aujourd’hui comme la cible privilégiée du club.

Âgé de 22 ans, le défenseur de Troyes reste sur une saison convaincante en Ligue 2, où ses performances ont attiré l’attention de plusieurs formations françaises. Son profil plaît particulièrement aux Dogues, qui souhaitent apporter davantage de concurrence à ce poste.

Une belle saison qui attire les convoitises

Sous les couleurs de Troyes, Yvann Titi a franchi un cap au cours des derniers mois. Régulier dans ses performances, le latéral a su se distinguer par son activité et sa capacité à répéter les efforts sur son couloir.

Le joueur n’est toutefois pas libre puisqu’il lui reste encore une année de contrat avec le club aubois. Une situation qui pourrait obliger le LOSC à négocier une indemnité de transfert pour parvenir à ses fins.

À ce stade, le dossier semble en tout cas bien avancé dans les réflexions lilloises. Le club nordiste voit en Yvann Titi un profil capable de s’inscrire dans la durée et d’accompagner le renouvellement de l’effectif en vue des prochaines saisons.