Mercato Concurrent OM : Luis Campos clarifie la stratégie du PSG

Dans un long entretien accordé à TF1, Luis Campos a livré une mise au point détaillée sur la nouvelle stratégie sportive du Paris Saint-Germain, profondément remodelée depuis l’arrivée de Luis Enrique et le départ de Kylian Mbappé. Le directeur sportif portugais confirme un changement assumé : moins de stars, plus de collectif et une place centrale accordée à la performance sportive.

« Au sein du club, on a décidé qu’il était temps de changer, de partir sur un nouveau projet », explique Campos, saluant le soutien constant du président Nasser Al-Khelaïfi. Sans renier le passé, le PSG s’appuie selon lui sur les fondations construites ces dernières années pour développer un modèle plus durable.

Sur le recrutement, Campos insiste sur une philosophie claire : « Ce qui fait qu’un club est viable, ce sont les points à la fin du championnat. Pour en engranger, il faut que seuls les meilleurs jouent. » Une ligne en parfaite cohérence avec Luis Enrique, décrit comme un entraîneur qui « ne fait jouer que les meilleurs, uniquement sur le travail ».

Autre pilier du projet : la jeunesse. Campos affirme que l’intégration des jeunes est « un volet structurant ». « Si vous êtes vraiment bons, le PSG vous ouvrira la porte », assure-t-il, soulignant la capacité de Luis Enrique à faire progresser les jeunes talents.

Enfin, le PSG entend renforcer ses équipes de formation en attirant les meilleurs profils de la région parisienne, avec un message clair : l’opportunité existe, mais l’exigence reste maximale.