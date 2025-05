Mercato concurrent OM : Monaco veut s’offrir un titulaire de l’OGC Nice !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Auteur d’une grosse saison avec les Aiglons, le gardien de but Marcin Bułka suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers et d’un gros club français. À un an de la fin de son contrat, le joueur polonais pourrait avoir des envies d’ailleurs.

L’OM s’agite sur le mercato des transferts et tente de rafler de belles opportunités. Qualifié en Ligue des Champions, le club veut se renforcer afin de préparer son retour dans la compétition. Mais loin d’être le seul club engagé en C1 dans le championnat français, les phocéens ne sont pas les seuls à se préparer à ce prochain exercice. Qualifié pour les barrages, l’OGC Nice va également devoir effectuer un mercato XXL afin de se qualifier définitivement parmi les 34.

Et si cela passe par le renforcement de son effectif, les Aiglons vont également devoir gérer l’intérêt suscité par leur gardien de but Marcin Bułka, considéré comme l’un des meilleurs portiers de Ligue 1. À 25 ans, le jeune Polonais va entrer dans sa dernière année de contrat et à l’heure actuelle, aucune négociation n’aurait débuté entre le joueur et son club. De plus, plusieurs gros clubs auraient même fait de Bułka une priorité pour cet été.

Un club turc serait entré dans la danse !

🚨🔴⚫️🦅🇵🇱 #Ligue1 | ❗️L’AS Monaco et des clubs anglais suivent de près la situation de Marcin Bułka 💰 Discussions en cours entre Nice et Galatasaray Avec @sebnondahttps://t.co/5xOIGz9PWj https://t.co/pre5av21kQ pic.twitter.com/WEndy7hgiX — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 20, 2025

Le très grand gardien (1m99) ferait en effet des yeux doux à plusieurs clubs. Et d’après des informations du journaliste Santi Aouna, travaillant pour le média Foot Mercato, l’AS Monaco ainsi que plusieurs clubs anglais seraient très attentifs à la situation. La principauté, en recherche d’un gardien cet été, aurait coché le nom du joueur, qui ne serait pas insensible à l’intérêt suscité par le troisième de Ligue 1.

Mais si l’AS Monaco est intéressé, c’est le club turc de Galatasaray qui aurait commencé des négociations avec l’OGC Nice en vue de s’offrir le portier polonais. Et si aucun montant n’a encore fuité, le joueur reste évalué à 20 millions d’euros selon le site Transfermarkt. Une opération qui pourrait cependant monter au vu des bonnes prestations en Ligue 1 du joueur, malgré sa dernière année de contrat.