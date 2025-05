Mercato OM : Ipswich relégué, des affaires à saisir par Marseille ?

La relégation d’Ipswich Town en Championship (2024-2025) ouvre une fenêtre en or pour l’OM. Le club anglais, malgré sa descente, regorge de talents prometteurs à des prix abordables. Focus sur trois joueurs qui pourraient booster l’effectif marseillais : Omari Hutchinson, Liam Delap et Leif Davis.

Omari Hutchinson, l’étoile montante

À 21 ans, Omari Hutchinson (né le 30 octobre 2003, Redhill) est un milieu offensif polyvalent, capable de briller sur les ailes. Formé à Chelsea et passé par Arsenal, ce joueur de 1,74 m, anglo-jamaïcain, a signé à Ipswich en juillet 2024 pour 23,5 M€ après un prêt convaincant. Ses dribbles percutants et son énergie séduisent, malgré une régularité à peaufiner. Avec une valeur de 22 M€, il serait un atout créatif pour dynamiser l’attaque de l’OM.

Liam Delap, le Tueur qui cogne

Liam Delap (22 ans, né le 8 février 2003) est un avant-centre taillé pour faire trembler les défenses. Arrivé de Manchester City pour 17,85 M€ à l’été 2024, ce colosse de 1,85 m a planté 12 buts en Premier League, malgré la relégation d’Ipswich. Sa puissance physique en fait une menace constante, même s’il doit gagner en précision. Avec une clause libératoire de 35 M€, courtisé par Manchester United et Chelsea, Delap serait le complément idéal d’Amine Gouiri à Marseille.

Leif Davis, le piston gauche

Leif Davis (25 ans, né le 12 janvier 2000, Newcastle) est un arrière gauche offensif de 1,82 m. Formé à Leeds, il s’est imposé à Ipswich avec 3 passes décisives en Premier League cette saison. Ses montées et sa qualité de centre séduisent, même s’il doit muscler son jeu défensif. Valorisé entre 20 et 25 M€, il pourrait concurrencer Quentin Merlin et apporter du punch sur le flanc gauche de l’OM.